Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems soll Ende März schließen. Das hat die Betreibergesellschaft den Mitarbeitenden in dieser Woche mitgeteilt. Stadtbürgermeister Oliver Krüger (CDU) wurde von der Entscheidung komplett überrascht. Er kündigt an, die angekündigte Schließung so nicht hinnehmen zu wollen.