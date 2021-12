Lithium ist der Rohstoff unserer Zeit. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Akkus im Mobiltelefon oder im Elektroauto. Im Oberrheingraben steckt in tausenden Metern Tiefe viel Lithium im Thermalwasser. Ein deutsch-australisches Unternehmen will den Rohstoff jetzt fördern und hat dafür das Geothermiekraftwerk in Insheim gekauft. mehr...