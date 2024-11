Am Montag bleibt das Wetter trüb. Am Vormittag breitet sich langsam Regen aus. Die Temperaturen liegen zwischen 7 bis 11 Grad. In den folgenden Tagen sieht es laut Vorhersage nicht viel besser aus. Am Donnerstag gebe es aber wieder eine Chance auf Sonne, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert.