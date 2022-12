Die gesamte Chemie- und Pharmabranche, die in Rheinland- Pfalz zu den wichtigsten Industriezweigen gehört, braucht viel Gas - und das ist knapp und teuer. Am Donnerstag haben die rheinland- pfälzischen Chemie-Verbände in Ingelheim Zahlen vorgestellt - die Zeichen stehen auf Krise.