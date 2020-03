Hintergrund zum Diesel-Abgasskandal

Volkswagen hatte im September 2015 nach Prüfungen von Behörden in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen wurden als in Tests. Der Abgasskandal zog zahlreiche juristische Auseinandersetzungen nach sich.