RLP bereitet Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Rheinland-Pfalz bereitet sich darauf vor, Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Dabei sind nicht nur die zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes gefragt.

Es sollen mittlerweile tausende Menschen aus der Ukraine sein, die vor dem Angriff Russlands über die Grenzen in die Nachbarländer geflohen sind. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Einige von ihnen könnten auch in Rheinland-Pfalz unterkommen.

Doch wie viele Flüchtende in den Landesaufnahmezentren Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer untergebracht werden könnten, ist derzeit noch völlig unklar. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Donnerstag, die Landesregierung sei in engem Kontakt mit dem Bund.

Konkrete Zahlen konnte die Landesregierung aber noch nicht nennen. Man verschaffe sich gerade einen Überblick, sagte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne). Sie appellierte an die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich derzeit in Rheinland-Pfalz aufhalten: "Wenn Sie bei Familienangehörigen oder bei Freundinnen und Freunden sind, dann bleiben Sie zunächst dort". Das Land, so Binz habe die Ausländerbehörden auch darauf hingewiesen, Rückführungen und Abschiebungen von ukrainischen Staatsangehörigen auszusetzen und diese Personen mit einer Duldung auszustatten.

Trier etwa rüstet sich bereits - Sofortaufnahme für 100 Menschen

Auch zahlreiche Kommunen haben bereits ihre Möglichkeiten überprüft, in Eigenregie Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. In Trier beispielsweise gebe es sofort 100 freie Betten in der Jäger-Kaserne, heißt es von der Stadt. Auch in Idar-Oberstein und Birkenfeld stünden Plätze in Kasernen zur Verfügung.

Sollten die freien Unterkünfte nicht ausreichen, könnten auch Pensionen angemietet werden, versichert etwa der Kreis Vulkaneifel. Andere Kommunen wie die Städte Mainz, Koblenz oder Kaiserslautern konnten noch keine genauen Zahlen nennen. Grundsätzlich seien sie aber bereit und bereiteten sich auch darauf vor, Flüchtende aufzunehmen.

Der Kreis Bernkastel-Wittlich berichtet von ersten Anfragen von Menschen aus der Ukraine, die in der Eifel oder an der Mosel zu Besuch seien, und nun nicht nach Hause könnten.

Unterstützung auch von Flüchtlingsinitiativen

Auch Flüchtlingsinitiativen in Rheinland-Pfalz haben sich inzischen dafür ausgesprochen, dass Deutschland und damit auch Rheinland-Pfalz großzügig Flüchtende aus der Ukraine aufnimmt. Der Geschäftsführer des Initiativausschusses für Migrationspolitik Rheinland-Pfalz, Torsten Jäger, sagte dem SWR, die EU und Deutschland hätten hier eine besondere Verantwortung.

Nachrichten in russischer Sprache Zum Krieg in der Ukraine gibt es vor allem im Internet viele irreführende Informationen und Falschmeldungen. Der WDR und die Deutsche Welle informieren in russischer Sprache über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zu den Geschehnissen in der Ukraine und Russland.

In Rheinland-Pfalz lebten mehr als 5.000 Menschen aus der Ukraine. Rund 1.000 seien seit 2015 eingebürgert worden. Es gebe daher zahlreiche Menschen im Land, die in Angst seien und sich um ihre Angehörigen und Freunde in der Ukraine sorgten, so Jäger.

Dreimonatiger Aufenthalt auf jeden Fall gewährleistet

Grundsätzlich berechtigt ein biometrischer Pass Menschen aus der Ukraine zu einem 90-tägigen Aufenthalt in Deutschland. Dieser ließe sich unkompliziert um weitere 90 Tage verlängern, heißt es aus dem Mainzer Integrationsministerium.