In den Kommunen in Rheinland-Pfalz mit Corona-Inzidenzzahlen über 165 wird in den Kitas nur ein Notbetrieb angeboten. Doch beschränkt sich dieser auch tatsächlich auf Notfälle? Der Kita-Fachkräfteverband fordert strengere Kriterien. Das Land widerspricht.

Sind die Regelungen zur Notbetreuung zu lax, bleiben damit die Kitas in den betroffenen Kommunen zu voll? Zumindest sieht es der Kita-Fachkräfteverband so. Und es genügt dem Verband auch nicht, wenn die Eltern den Bedarf zur Betreuung nur glaubhaft machen und keinen schriftlichen Nachweis erbringen müssen.

Das Landesjugendamt hält eine Nachweispflicht für nicht erforderlich, macht aber eine Einschränkung. Sollten vor Ort unter Umständen berechtigte Zweifel an der Berufstätigkeit der Eltern bestehen, sei es nicht auszuschließen, dass ein Nachweis helfen könne, die Zweifel auszuräumen, teilt das Amt dem SWR auf Anfrage mit.

An die Eltern wird appelliert, die Kinder selbst zu betreuen, wann immer dies möglich sei. Nach mehr als einem Jahr der Pandemie benötigten Kinder und Familien aber Unterstützung, damit sie die Zeit so gut wie möglich überstehen könnten.

Mittlerweile habe sich auch viel getan, um den Schutz in den Kitas vor einer Ausbreitung der Infektionen zu erhöhen, erklärt das Landesjugendamt. 28.428 Beschäftigte im Bereich Kita und Kinderbetreuung hätten das Impfangebot wahrgenommen (Stand: 21.04.2021). Zudem gebe es die Möglichkeit, sich mindestens zweimal die Woche kostenfrei testen zu lassen. Die verstärkte Maskenpflicht sorge ebenfalls für einen besseren Schutz der Beschäftigten.

Betreuung in Kitas in Rheinland-Pfalz Die Möglichkeiten und den Umfang der Betreuung legt die Landesregierung in der Corona-Bekämpfungsverordnung fest. Aktuell befinden sich die Kitas in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet, dass die Kinder ihre Kita grundsätzlich so besuchen können, wie sie es kennen. Erzieher und Erzieherinnen aus Rheinland-Pfalz gehören zur Impfpriorisierungsgruppe III, ihnen wurde aber schon im März ein Impfangebot gemacht. Nach den neuen Regelungen wird in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet, am übernächsten Tag das reguläre Betreuungsangebot ausgesetzt und eine Notbetreuung eingerichtet. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165 treten die Maßnahmen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.



Notbetreuung derzeit in acht Kommunen in Rheinland-Pfalz

In acht der 36 Kreise und Städte im Land gibt es in den Kitas seit Beginn der Woche nur noch eine Notbetreuung. Die aktuellen Regeln zur Notbetreuung sind vergleichbar mit jenen, die schon einmal zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 galten. Doch inzwischen hat sich die Lage der Pandemie durch Virusmutationen teils dramatisch verändert. Der Kita-Fachkräfteverband weist darauf hin, dass die Inzidenz gerade unter Kindern rasant steige.

Er fordert daher klarere Kriterien, aus welchen Gründen eine Notbetreuung beansprucht werden darf. Die Regelung müsse sich auf "wirkliche Notfälle" beschränken. Es sei absurd, wenn quasi jede Familie unter die Notbetreuungsregelung falle, erklärt Claudia Theobald vom Fachkräfteverband. Ein Notfall sei dann gegeben, wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit gebe und nicht, wenn es schwierig oder unbequem sei, das Kind zu betreuen.

Kriterien des Landesjugendamtes für die Notbetreuung Die Notbetreuung kommt nach Angaben des Landesjugendamtes vor allem in Frage für: Kinder in Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischem Angebot

Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbesondere, wenn beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit, einem Studium oder einer Ausbildung nachgehen müssen, sowie Kinder berufstätiger Alleinerziehender

Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung erhalten

Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindeswohls geboten ist



Viele Kita-Fachkräfte seien verärgert und frustriert, dass offiziell von geschlossenen Kitas gesprochen werde, sich in vielen Einrichtungen aber mehr als die Hälfte der Kinder unter dem Begriff "Notbetreuung" tummle.

"Schwammige" Regelungen - zu wenig Kontaktreduzierung?

Dass Eltern die Regeln ausnutzen, will Theobald nicht sagen. Angesichts der Vorgaben des Landesjugendamtes könne die Bereitschaft nicht groß sein, nach Alternativen zu suchen. Das könne man den einzelnen Familien nicht übel nehmen. Das Problem bestehe ganz einfach darin, dass mit solch einer "schwammigen" Regelung wenig Kontaktreduzierung in den Kitas stattfinden werde. Genau wie zu Zeiten des "Regelbetriebs bei dringendem Bedarf" würden manche Einrichtungen zurückmelden, dass mit der aktuellen Notbetreuungsregelung wohl 80 Prozent der Kinder kommen werden.

Das Landesjugendamt weist die Vorwürfe zurück. Die Regelungen seien sehr klar und verbindlich und "weit mehr als eine dringende Bitte". Die Notbetreuung könnten Eltern nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie unter die Bestimmungen fielen. Das Kindeswohl gebiete es, dass Kinder in dem geschützten Rahmen der Kita Bildung und soziale Kontakte erführen.

Teils noch hohe Auslastung in Kitas

Rückmeldungen der Kita-Träger bestätigen Theobalds Befürchtungen durchaus. Das Bistum Speyer teilte dem SWR mit, dass in Ludwigshafen trotz Notbetreuung gerade in kleineren Einrichtungen hohe Belegungszahlen von bis zu 80 Prozent erreicht werden. Aus anderen Orten habe man derzeit keine aktuellen Rückmeldungen. Obwohl die Kitas seit Beginn der Pandemie durchgehend geöffnet seien, stelle das Bistum aber insgesamt fest, dass die Eltern "sehr sorgfältig und bewusst" entschieden, ob sie ihre Kinder zur Betreuung bringen oder nicht.

Das bestätigt auch eine Vertreterin vom Bistum Mainz. Die Mehrheit der Eltern gehe sehr verantwortungsbewusst damit um. Manche versuchten auch tageweise, andere Lösungen zu finden, um dann wieder die Betreuung in Anspruch zu nehmen. Bei den hohen Inzidenzen gehe es den Eltern ja auch darum, ihre Kinder zu schützen. Auch die Testangebote würden immer besser angenommen. Die Auslastung der einzelnen Kitas schwanke zwischen 20 und 90 Prozent. Genaue Zahlen gebe es noch nicht.

In Mainz nahmen laut Stadt am Dienstag 2.191 Kinder bei insgesamt rund 5.000 belegten Plätzen die Notbetreuung der städtischen Kitas in Anspruch. Die Stadt Speyer teilte dem SWR mit, die Platzauslastung in den Kitas sei aktuell noch relativ hoch. Sie liege durchschnittlich bei 75 Prozent. Eine Sprecherin der Stadt verweist darauf, dass die Vorgaben des Landes für die Inanspruchnahme der Notbetreuung "eher weit gefasst" seien. Die Stadt versuche allen Familien, die eine Betreuung benötigen, ein Angebot zu machen. Mit Blick auf die zuletzt gehäuften Infektionsfälle in Kitas appelliere die Stadt an die Eltern, die Kinder so weit wie möglich zu Hause zu betreuen.

Alarmierend hohe Inzidenzwerte bei Kindern

Die Inzidenzen in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen in Rheinland-Pfalz sind alarmierend. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. Diesen zufolge liegt der Wert in 20 Kreisen und kreisfreien Städten über 200. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat in dieser Altersgruppe Worms mit 513,1. In Speyer beträgt die Kinder-Inzidenz 363,5, in Mainz 343,2 und im Kreis Mayen-Koblenz 296,8. (Stand: 25.04.) Bei den 0- bis 4-Jährigen werden in sieben Kommunen Werte über 200 erreicht. Die Höchststände weisen hier Zweibrücken (470,4) und Mainz (316,9) auf.

Konfliktthema Homeoffice

Der Kita-Fachkräfteverband mahnt: Die Notbetreuung solle helfen, die Inzidenz deutlich und schnell zu senken. Kritisch sieht es der Verband da auch, dass alle Eltern im Homeoffice einen Anspruch auf Notbetreuung haben.

Aber kann man im Homeoffice arbeiten, wenn ein Drei- oder Vierjähriger durch die Wohnung turnt und immer wieder nach Mama oder Papa ruft? Inzwischen sehen sich viele Eltern an der Belastungsgrenze und benötigen den Kita-Notbetrieb. Ein Ausgleich vieler Interessen ist also notwendig.

Homeoffice und Kinderbetreuung seien ohne Zweifel nicht gut vereinbar, so Claudia Theobald. Viele Leute könnten ihre Arbeitszeiten aber im Homeoffice flexibel gestalten und sich bei der Betreuung abwechseln. Abgesehen vom Thema Homeoffice arbeiteten in vielen Familien mit jungen Kindern nicht beide Partner Vollzeit und der Arbeitgeber ermögliche flexible Arbeitszeiten. Auch das biete Spielräume für die Betreuung der Kinder.

Anspruch auf Kita-Notbetreuung bei Homeoffice der Eltern

Der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, hat in einem Rundschreiben an die Kita-Träger am Montag ausdrücklich klargestellt, dass eine Tätigkeit im Homeoffice als Berufstätigkeit anzuerkennen ist. Kinder, deren Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten im Homeoffice sind, hätten grundsätzlich einen Anspruch auf Notbetreuung in ihrer Kindertagesstätte.

Der Landeselternausschuss (LEA) erklärt dazu, diese Rechtsauffassung habe man immer schon vertreten. Viele Kita-Träger im Land hätten aber Eltern im Homeoffice bei der Notbetreuung abgewiesen. Der Landeselternausschuss begrüße daher die Klarstellung des Präsidenten, die für alle Kita-Träger im Land verbindlich sei.