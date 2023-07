9:57 Uhr Tschüss, bis morgen! Kurz vor zehn, das war's auch schon wieder für heute mit dem Ticker - morgen bin ich wieder für euch da. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin findet ihr alles wichtige für Rheinland-Pfalz hier im Web, in der App und auf Social Media. Einen schönen Tag noch!

9:45 Uhr Ende mit der Ente: Vor 33 Jahren lief der letzte 2 CV vom Band Was hatten sich die Konstrukteure bei der Entwicklung des 2 CV vorgenommen? Das haben wir euch im Quiz gefragt und folgende Antwort ist richtig:



Das Auto sollte zwei Personen und einen Zentner Kartoffeln bei 60 Stundenkilometern und einem Benzinverbrauch von drei Litern auf 100 Kilometer transportieren können.



Das Bild von einer Ente, zwei Menschen und Kartoffelsäcken bekomme ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. 🤣

9:38 Uhr Outlet-Öffnung am Sonntag: Streit geht in nächste Runde Am Anfang des Tickers habe ich über den Streit um die Sonntagsöffnungen im Outlet Zweibrücken berichtet. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil des Oberlandesgerichts Zweibrücken aufgehoben und hat den Fall dorthin zurückverwiesen. Geklärt werden müsse, laut dem BGH, ob eine Sonderregel, von der vor allem ein Outlet-Center in der Region profitiert, auch nach Herabstufung des Flugplatzes zu einem Sonderlandeplatz noch wirksam ist. Zweibrücken BGH sieht offene Fragen Streit um Fashion Outlet Zweibrücken geht weiter Das Oberlandesgericht Zweibrücken muss sich erneut mit den Öffnungszeiten des Fashion Outlets befassen. Der Bundesgerichtshof hat den Fall zurückgegeben. 10:00 Uhr Am Tag SWR4 Rheinland-Pfalz

9:30 Uhr Was passiert in RLP mit unserem Wasser? Wasser ist ein knappes Gut, auch in Rheinland-Pfalz. Wie gehen wir mit unserem Wasser in Zeiten des Klimawandels um? Wir blicken in verschiedene Regionen, zeigen die großen industriellen Verbraucher, erläutern Konflikte und Blicken in die Zukunft. Rheinland-Pfalz Kampf um Wasser Dossier: Was passiert mit unserem Wasser in Zeiten des Klimawandels? Wasser ist ein knappes Gut. Auch in Rheinland-Pfalz. Wie gehen wir mit unserem Wasser in Zeiten von Klimawandel um und was sollten wir ändern?

9:14 Uhr Feuerwehr in Westpfalz: Warnung vor Waldbränden Feuerwehren und Förster in der Westpfalz sehen trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen weiterhin eine Gefahr vor Wald- und Flächenbränden. Der Waldbrandindex des Deutschen Wetterdienstes sei zwar gesunken, doch das könne sehr schnell wieder anders aussehen. Außerdem brauche die Natur dringend weiteren Regen. Gerade im Donnersbergkreis habe es in den vergangenen Wochen zahlreiche Flächenbrände gegeben. Die Feuerwehren seien auch weiterhin in hoher Alarmbereitschaft. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 27.7.23 um 8:30 Uhr.

9:00 Uhr Mainz-Finthen: Feuer in Mehrfamilienhaus gelöscht Am Morgen hat es in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mainz-Finthen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, war das Feuer offenbar in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die beiden Bewohner seien zum Glück durch Rauchmelder geweckt worden und hätten sich mit einem Sprung von ihrem niedrigen Balkon (auf Hochparterren-Höhe) unverletzt retten können. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 27.7.23 um 8:30 Uhr.

8:44 Uhr Herausforderungen für die Volksfeste Was würdet ihr am meisten vermissen, wenn es keine Volksfeste mehr gäbe? Dieser Frage ist unser Social Media-Team nachgegangen. Denn viele Schausteller blicken besorgt in die Zukunft: Steigende Kosten, Personalmangel und Bürokratie machen ihnen das Arbeiten auf Volksfesten schwer.

8:33 Uhr Mainz: Polizei sucht Mann mit Machete Bei einem Streit sind gestern Abend drei Menschen in Mainz verletzt worden. Ein Zeuge im Stadtteil Neustadt hatte gemeldet, dass einer der Beteiligten eine Machete dabei habe. Die Polizei durchsuchte die Gegend, teilweise bewaffnet mit Maschinenpistolen. Bisher hatten die Beamten keinen Erfolg und es wurde keine Machete gefunden. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Mainz melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 27.7.23 um 7:30 Uhr.

7:44 Uhr Schäden durch Starkregen: Rheinland-Pfalz Spitzenreiter Heftige Regenfälle sorgen in Deutschland immer öfter für Schäden in Millionenhöhe. Starkregen beschädigte in den vergangenen Jahren im Schnitt jedes zehnte Wohnhaus. Trauriger Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz durch die Flutkatastrophe 2021: In RLP entstand durchschnittlich ein Schaden von 11.000 Euro pro Haus. Das ist mehr als doppelt so viel wie in Baden-Württemberg, zeigt die 20-Jahres-Bilanz des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 27.7.23 um 7:30 Uhr.

7:33 Uhr Erste Baumtriebe in Waldbrand-Gebiet Zwischen Rodalben und Pirmasens wachsen, nach dem großflächigen Waldbrand, wieder erste Triebe. Nach Auskunft des zuständigen Leiters des Forstamts ist das ein Zeichen, dass sich die Natur erholt. Bis sich der Wald wieder vollständig regeneriert hat, werde es noch Jahrzehnte dauern. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 27.7.23 um 6:30 Uhr.

🦆 Und hier: Das Quiz zur "Ente"! Ihr habt es vielleicht in unserem historischen Rückblick weiter unten gelesen. Der 2 CV, die "Ente" der französischen Autofirma Citroën, lief heute vor 33 Jahren in Mangualde in Portugal zum letzten Mal vom Band. Habt Ihr mal so ein Ding gefahren? Oder fahrt es sogar noch?? Schickt mir bitte ein Bild! Bitte!! Und was glaubt ihr: Was hatten sich die Konstrukteure bei der Entwicklung des 2 CV vorgenommen?

irrelevant: Sieg beim Design-Wettbewerb Das Auto sollte so geschwungen und elegant aussehen wie noch keines zuvor, auch um den prestigeträchtigen, internationalen "Traffic Design Award" in London für Citroën gewinnen zu können. Sieg beim Design-Wettbewerb

irrelevant: Begleitung bei "Tour de France" Das Auto sollte so klein und leicht, aber zugleich auch stark genug sein, um bei einem Teil der "Tour de France" in den Alpen die Teilnehmer begleiten zu können. Begleitung bei "Tour de France" Die gegebene Antwort ist

7:02 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt US-Präsident Joe Biden empfängt heute Italiens Premier Giorgia Meloni im Weißen Haus. Bei dem Treffen wollen die beiden nach Angaben des Weißen Hauses über die Ukraine, die Entwicklungen in Nordafrika und einer engeren transatlantischen Zusammenarbeit in Bezug auf die Volksrepublik China sprechen. Es soll bei dem Treffen auch um die bevorstehende G7-Präsidentschaft Italiens im Jahr 2024 gehen. Bei einem zweitägigen Afrika-Russland-Gipfel in St. Petersburg werden ab heute nach russischen Angaben 17 Staats- und Regierungschefs aus Afrika erwartet. Diese werden vor allem auf konkrete Zusagen für Getreidelieferungen durch Russland drängen. Seit der Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine durch Russland sind die Weizenpreise um rund 20 Prozent gestiegen. Putin hatte erklärt, Russland werde in diesem Jahr eine Rekordernte einfahren und sei bereit, afrikanischen Ländern entstandene Ausfälle zu ersetzen. Und wir schauen noch zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg: Die Pfahlbauten am Bodensee kennen viele von Ausflügen oder sogar aus dem Fernsehen, denn die Häuser auf Stelzen dienen häufig auch als Filmkulisse. Heute ist Richtfest für den Neubau des Pfahlbaumuseums. Das Museum gilt als beliebte Touristenattraktion und ist Welterbe-Stätte, jetzt wird es erweitert, um mehr Platz für die prähistorischen Funde zu schaffen. Der millionenschwere Neubau soll voraussichtlich im kommenden Frühsommer eröffnet werden.

6:49 Uhr Was war eigentlich am 27. Juli des Jahres... 1990 - Der 2 CV, die "Ente" der französischen Autofirma Citroën, läuft in Mangualde in Portugal zum letzten Mal vom Band. 1983 - Madonna veröffentlicht in den USA ihr Debütalbum "Madonna". 1953 - Im koreanischen Panmunjom unterzeichnen die Vereinten Nationen und Nordkorea ein Waffenstillstandsabkommen, das den seit 1950 andauernden Korea-Krieg beendet.

6:23 Uhr Wohl kein Streik: Bahn und EVG erkennen Schlichterspruch an Bahnreisende dürfen sich Hoffnung machen, dass der nächste große Streik vermieden werden kann. Denn gestern Abend haben die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Schlichterspruch im Tarifstreit der Deutschen Bahn als Kompromiss anerkannt. Beide wollten ihren jeweiligen Gremien eine Annahme des Vorschlags empfehlen, teilten sie mit. Bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Der Vorschlag der Schlichter sieht unter anderem eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat sowie eine Laufzeit von 25 Monaten vor. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 27.7.23 um 5:30 Uhr.

6:15 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Ohne Regenschirm wird es auch am Donnerstag kaum gehen. Grund dafür die Wolken einer Warmfront, die Rheinland-Pfalz in der Nacht erreicht haben. Sind die Wolken aber erst mal durch, fließt wärmere Luft nach Rheinland-Pfalz, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke. Der Freitag, Samstag und Sonntag werden "halbwegs sommerlich" - zumindest von den Temperaturen her. Video herunterladen (30,2 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach der Gesetzeslage in Rheinland-Pfalz dürfen Geschäfte um den Flugplatz Zweibrücken in den Oster-, Sommer- und Herbstferien auch sonntags öffnen. Seit 2014 gibt es dort allerdings keinen kommerziellen Linienflugverkehr mehr. In dem Fall wurde ein Modegeschäft im Outlet Zweibrücken von der Konkurrenz verklagt - das Öffnen an Feriensonntagen sei unter diesen Umständen wettbewerbswidrig. Heute verkündet der BGH dazu sein Urteil. Welche Auswirkungen hat die anhaltende Trockenheit in Rheinland-Pfalz auf die Ernte? Das erläutert heute der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau und blickt auf die aktuellen Entwicklungen auf den Märkten. Dass Wasser in der heutigen Zeit ein knappes Gut ist, spürt jeder. Grund genug für uns, einen genauen Blick auf das Thema zu werfen. Wer sind die größten Verbraucher in Rheinland-Pfalz? Wie viel Wasser nutzen die großen Unternehmen? Wie unterschiedlich gehen Privatleute beim Wässern ihrer Gärten vor? All dies haben wir hier zusammengefasst: Wie gehen wir mit unserem Wasser in Zeiten von Klimawandel um?