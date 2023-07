Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:33 Uhr Pfarreiengemeinschaft Liebfrauen in Trier gibt zwei Kirchen auf Wolltet ihr immer schon einmal in einer Kirche wohnen? In Trier wäre das bald vielleicht möglich, wenn ihr das nötige Kleingeld mitbringt. Denn die Pfarreiengemeinschaft Liebfrauen in der Trierer Innenstadt will sich

langfristig von zwei Kirchen trennen. Das geht aus dem Immobilienkonzept

der Pfarrei hervor, das am Wochenende veröffentlicht wurde. Darin heißt es,

dass die beiden Kirchen St. Antonius am Trierer Viehmarkt und St. Agritius

in Trier-Ost langfristig nicht erhalten werden können. Das betreffe jeweils

auch die Pfarrheime. Die Pfarrei wolle auf mögliche Kooperationspartner

oder Investoren zugehen, um ein Anschlusskonzept zu entwickeln, heißt es. Die Pfarrkirche St. Antonius in Trier IMAGO IMAGO / imagebroker Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31.7.2023 um 9:30 Uhr

9:00 Uhr Ochsenfrosch wird immer mehr zum Problem Grün, kräftig, 15 bis 20 Zentimeter groß - der nordamerikanische Ochsenfrosch. Im Süden von Rheinland-Pfalz sind Versuche, die Ausbreitung zu verhindern, fehlgeschlagen. Die Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) in Neustadt schätzt den Gesamtbestand weiterhin auf mehrere tausend Tiere. Was nun geschehen soll, will die Behörde im August bekanntgeben. Der nordamerikanische Ochsenfrosch gilt in der Europäischen Union als gefährlich invasive Art. Er verdrängt heimische Amphibien und stellt selbst für Vögel eine Gefahr dar. Fressfeinde hat er in Deutschland keine. Ein Weibchen legt ca. 20.000 Eier. Dadurch kann er sich explosionsartig ausbreiten.

8:55 Uhr Der 31. Juli - historisch gesehen 2003: Das UN-Tribunal in Den Haag verurteilt mit dem bosnischen Serben Milomir Stakic zum ersten Mal einen Angeklagten wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im früheren Jugoslawien zu lebenslanger Haft. Im März 2006 verringert das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in zweiter Instanz die Haftstrafe auf 40 Jahre. Das Urteil ist rechtskräftig. 1993: Als Top-Spion "Topas" wird der hochrangige NATO-Mitarbeiter Rainer Rupp während eines Besuches im Saarland festgenommen. Er verriet jahrelang wichtige Dokumente an die DDR und den ehemaligen sowjetischen Geheimdienst KGB. 1994 wird er wegen schweren Landesverrats verurteilt. 1973: Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Bayern hatte ein Normenkontrollverfahren gegen den Vertrag beantragt, weil er angeblich gegen das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes verstoßen würde.

8:45 Uhr Wochenende im Zeichen der Akrobatik Drei Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher das internationale Straßentheaterfestival in Ludwigshafen genießen - trotz des eher nasskühlen Wetters! 16 Gruppen haben 18 verschiedene Shows auf fünf Schauplätzen auf die Bühne gebracht. Ihr wart nicht dabei oder wollt das Ganze noch einmal erleben? Kein Problem! Unser Social-Team hat die Highlights für euch zusammengefasst:

8:00 Uhr Mehr als jedes fünfte Auto kommt nicht durch die HU Wann muss Euer Auto wieder zu TÜV? Mehr als jedes fünfte geprüfte Auto ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz durch die Hauptuntersuchung gefallen. Mit 22 Prozent sogar etwas mehr als im Bundesdurchschnitt; das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Insgesamt fielen aber 2022 prozentual erneut weniger Autos durch. Zum dritten Mal in Folge sank der Anteil. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil das Durchschnittsalter von Autos auf deutschen Straßen immer weiter steigt - und damit normalerweise auch die Zahl der Mängel. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 31.7. um 8 Uhr.

7:31 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Zu heiß oder eher zu nass? Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht heute seine vorläufige Bilanz zum Juli 2023. Nach einem trockenen Juni, geht es um die Frage: Wie warm, wie sonnenscheinreich oder niederschlagsarm war der Monat? Es soll laut Veranstalter die größte Blutspendeaktions Deutschland sein: Ab heute kann man im Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn in Baden-Württemberg Blut spenden. Neben dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer als Schirmherr wird auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger (CDU) erwartet. Er soll mit einem Fallschirm über den Erlebnispark Tripsdrill abspringen und direkt vor dem Blutspendezelt landen. Und eine Meldung aus der Politik: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft heute den philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos in der Hauptstadt Manila. Ein Thema ist unter anderem die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Philippinen in den Bereichen Handel, Sicherheit und Klimaschutz.

7:20 Uhr Zwei ausgebüxte Kühe in der Pfalz unterwegs Berlin hat eine Löwin, die ein Wildschwein war - in der Pfalz sind dafür echte Kühe abgängig. Einige Wanderer haben schon Bekanntschaft mit den beiden Muttertieren gemacht. Und das kann auch unschön enden. Die Behörden warnen vor allem Spaziergänger mit Hunden oder Reiter, um den Wald in Reifenberg besser einen Bogen zu machen. Die beiden Kühe seien zwar eher scheu, könnten aber angriffslustig werden, wenn sie sich bedroht fühlten. Die Tiere waren ihren Haltern vor etwa dreieinhalb Wochen ausgebüxt, als ein schwerer Sturm tobte.

7:00 Uhr Gewerkschaftsbund fordert mehr Sozialwohnungen Der Bau von gebundenen Mietwohnungen müsse auf der politischen Agenda wieder nach oben rücken. Das sagt der Deutschen Gewerkschaftsbund. 2022 habe es nur noch 39.200 Sozialwohnungen im Land gegeben, sagte die Landesvorsitzende des DGB, Susanne Wingertszahn. Im Vergleich zum Jahr 2011 sei das ein Rückgang von 45 Prozent. In den 1970er- und 80er-Jahren seien noch viele Sozialwohnungen gebaut worden, deren Preisbindung in den vergangenen Jahren aber ausgelaufen sei, so die Gewerkschafterin. "Wir fordern eine längere Bindungsdauer von Sozialwohnungen sowie eine verbindliche Quote von mindestens 30 Prozent geförderten Mietwohnungen in Neubaugebieten", sagte die Gewerkschafterin. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 31.7.2023 um 6:30 Uhr

6:30 Uhr So sieht es auf den Straßen in RLP aus Aktuell ist die A65 ab Neustadt-Süd in Richtung Karlsruhe wegen eines tödlichen Unfalls gesperrt.

6:15 Uhr Das Wetter zum Wochenstart Keine allzu sommerlichen Aussichten zum Wochenstart: Kurz gesagt, es bleibt teilweise nass, aber bei warmen Temperaturen. Die Höchstwerte erreichen im Süden bis zu 25 Grad. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, weiß SWR-Experte Karsten Schwanke. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Die Bundesgartenschau 2029 soll im oberen Mittelrheintal stattfinden. Ab heute geht der Planungswettbewerb für die Buga-Flächen in Lahnstein los. Es ist der zehnte Jahrestag: Seit 2013 gibt es einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und Betreuungsgeld für ein- und zweijährige Kinder. Wir schauen uns im Land um, was hast sich seitdem getan? Wie sieht die Realität in Rheinland-Pfalz aus? Denn in Rheinland-Pfalz gibt es den Rechtsanspruch bereits seit 2008. Heute wäre eigentlich die offizielle Abgabefrist der Steuererklärung für das Jahr 2022. Die Abgabefristen wurden wegen Corona jedoch verlängert. Die Einkommensteuererklärung muss nun bis zum 2. Oktober abgegeben werden, wenn man grundsätzlich zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist. Warum dieses Datum? Eigentlich wäre es der 30. September 2023; da dieser Tag aber auf einen Samstag fällt, ist die Frist der folgende Montag.

6:10 Uhr Geldautomat in Berg gesprengt Und wieder hat es in Rheinland-Pfalz geknallt und ein Geldautomat ist in die Luft geflogen - diesmal im südpfälzischen Berg. Die Tat ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr. Zwei Personen, die in Wohnungen über der Bankfiliale wohnen, wurden nach der Explosion evakuiert. Laut Polizei flüchteten die Täter in einem grauen Auto. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bittet Zeugen um Hinweise.