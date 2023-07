10:00 Uhr Das war es für diese Woche, Ciao! So, damit ist die erste Ferienwoche im Newsticker am Morgen vorbei. Ich nehme mir jetzt weiße Schokolade und genieße das Wochenende in Rheinland-Pfalz. Am Montag begrüßt euch hier mein Namensvetter Florian Fischer. Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Instagram, Facebook und Twitter. Habt noch einen schönen Tag!

9:49 Uhr 🍫 Diese Schokolade esst ihr am liebsten! Zum "Tag der Vollmilchschokolade" habe ich euch gefragt, welche Schokolade ihr denn am liebsten esst. Das ist euer Ergebnis:



Zartbitter-Schokolade 46,9%

Vollmilch-Schokolade 36,2%

Weiße Schokolade 16,8%



Okay, meine Lieblings-Schokolade liegt abgeschlagen hinten, aber gut - dann bleibt mehr für mich!

9:37 Uhr Start-Up aus Koblenz für Mittel gegen Kater-Kopfweh ausgezeichnet Die Hochschule Koblenz hat ein Start-Up-Unternehmen ausgezeichnet, dass mit Tabletten gegen den Kater nach Partynächten vorgehen will. Der Preis "Start-Up des Jahres 2023" ist mit 15.000 Euro dotiert. Das neue an diesem Start-Up aus Koblenz mit dem Namen Katerheld sei die ungewöhnliche Tablettenform des Mittels. Bisherige Nährstoff-Lösungen bestehen meistens aus Pulver, das in viel Wasser aufgelöst werden muss. Nach Angaben der Hochschule Koblenz besteht das Anti-Kater-Mittel aus 17 rein pflanzlichen Inhaltstoffen und wird regional produziert. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 28.7. um 9:30 Uhr.

9:24 Uhr Parkplatzsperrung in Mainzer Regierungsviertel macht Probleme Die Stadt Mainz hat seit dem 22. Juli im Mainzer Regierungsviertel den Parkplatz "Schloss" gesperrt: Mit Rollrasen, Hochbeeten und Sitzmöglichkeiten entstand hier für zwei Wochen eine große Spielwiese - eine Art Außenwohnzimmer für die Mainzer Bürgerinnen und Bürger. Doch nun gibt es Kritik an der Umsetzung des Projektes für Aufenthaltsqualität: Die Gerichte und auch das Justizministerium seien vorab nicht in die Pläne eingebunden worden. Das Ministerium drängt darauf, dass zumindest für Gehbehinderte schnell eine Lösung gefunden wird. Mainz Prozesse verspätet, keine Busse Ärger um Sperrungen im Mainzer Regierungsviertel Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, finden einige in Mainz. Es gibt Kritik an der derzeitigen Freizeit-Aktion im Mainzer Regierungsviertel. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:31 Uhr 👌 Deutsches Wandersiegel für den Eifelsteig "Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust..." - und besonders schön kann man in der Eifel wandern: Der Fernwanderweg Eifelsteig ist für drei weitere Jahre mit dem Deutschen Wandersiegel zertifiziert worden. Wie die Eifel Tourismus GmbH in Prüm mitteilte, bescheinigt die Auszeichnung dem 313 Kilometer langen Steig von Aachen nach Trier erneut "höchste Qualität". Die Wege seien gut ausgewiesen und die Markierungen nochmals verbessert worden. Herzlichen Glückwunsch an alle zwischen Aachen und Trier! Über dieses Thema berichtete SWR4 am 28.7. um 6:30 Uhr.

8:17 Uhr Was war eigentlich am 28. Juli im Jahr... 1962

In Dortmund wird über die Einführung einer Fußball-Bundesliga abgestimmt. Das Ergebnis dürfte bekannt sein: Seit der Saison 1963/1964 ist die Bundesliga die höchste Spielklasse im Fußball in Deutschland. 1951

Alice im Wunderland feiert in den Kinos der USA Weltpremiere. Der Zeichentrick-Film von Disney wurde für einen Oscar nominiert (Beste Filmmusik). 2010 erschien die Realverfilmung des Films mit Helena Bonham Carter und Johnny Depp. 1948

207 Menschen kommen bei einer Kesselwagenexplosion auf dem Gelände der Ludwigshafener BASF ums Leben.

8:00 Uhr Durch Wetter keine genauen Ernteprognosen mehr Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau rechnet in diesem Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Ernte im Norden des Landes. Das erklärte der Verband heute in Mörschbach im Rhein-Hunsrück-Kreis. Schlechte Erträge gebe es vor allem bei Weizen und der Sommerbraugerste. Wegen der starken Wetterschwankungen sei eine genaue Prognose für die Ernten der kommenden Jahre nicht mehr möglich, sagte der Verbandpräsident Michael Horper dem SWR. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 28.7. um 6:30 Uhr.

7:42 Uhr Starker Umsatzrückgang bei der BASF Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal des Jahres deutlich weniger Umsatz und Gewinn gemacht. Die Bilanz wurde heute morgen veröffentlicht: Im Vergleich zum zweiten Quartal des Jahres 2022 ging der Umsatz um ein Viertel zurück, der Betriebsgewinn brach sogar um mehr als die Hälfte ein. Der BASF macht nach eigenen Angaben die weltweit schwache Nachfrage zu schaffen. Schon vor zwei Wochen hatte das Unternehmen deshalb die Ziele für Umsatz und Betriebsgewinn deutlich abgesenkt. Trübe Aussichten beim Chemieriese in Ludwigshafen BASF-Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinneinbruch Der Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal 2023 weniger Umsatz und Gewinn gemacht. Nach BASF Angaben ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahrzeitraum um ein Viertel zurück. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

7:28 Uhr Stadtwerke fordern ein Ende der Energiepreisbremsen Die Stadtwerke sehen keinen Bedarf mehr für die Preisbremsen bei Strom und Gas. Die Preise seien stark gesunken und falls alles bleibe wie derzeit, sollten die Preisbremsen Ende des Jahres auslaufen, fordert der Stadtwerkeverband VKU. Die Bremsen verhinderten einen Wettbewerb unter den Energieversorgern. Außerdem bereite es ihnen erheblichen Aufwand durch neue Preisberechnungen, wenn die Bundesregierung die Maßnahme verlängere. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 28.7. um 6 Uhr.

7:12 Uhr 🌱 Magerbeete: Diese Pflanzen überstehen Hitze und Dürre Der Straßenkreisel der Gemeinde Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) wurde mit einem Magerbeet bepflanzt. Die Pflanzen kommen von Natur aus an mageren Orten, also auf trockenen Untergründen, vor. Ökologisch wertvoll werden die Beete dann, wenn heimische und gebietstypische Pflanzen verwendet werden, die einen Lebensraum für heimische Insekten bieten. Ich finde das ja auf jeden Fall schöner, als Split- und Schotterkreisel.

7:01 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Mit Bayern startet heute das letzte Bundesland in die Sommerferien. In Richtung Süden könnte es spätestens ab Nachmittag voll auf den Straßen werden. In Baden-Württemberg haben die großen Ferien bereits am gestrigen Donnerstag begonnen. Dort rechnen ADAC-Experten mit einem der staureichsten Wochenenden des Jahres. Gleich zweimal im Blickpunkt steht heute das Statistische Bundesamt: Von Ökonomen mit Spannung erwartet werden die Zahlen für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal. Außerdem stellt die Behörde die Inflationszahlen für den Monat Juli vor. Ein Hoffnungsschimmer vorab: Für die zweite Jahreshälfte rechnen die meisten Experten mit einer Entspannung an der Preisfront. Schiiten auf der ganzen Welt begehen bis heute Abend das Trauerfest Aschura. Es ist der Höhepunkt des zehntägigen Gedenkens der Schlacht von Kerbela im heutigen Irak, wo im siebten Jahrhundert der Enkel des Propheten Mohammed zum Märtyrer wurde. Auch in Gemeinden in Deutschland und in Rheinland-Pfalz stehen Feierlichkeiten an.

6:51 Uhr "Zur Sache extra": Schellhammer (Grüne) für Rheinvertiefung Pia Schellhammer, die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im

rheinland-pfälzischen Landtag, sprach sich gestern Abend in der SWR-Sendung "Zur Sache extra" klar für eine Vertiefung des Rheines aus. Rheinland-Pfalz mache in dieser Sache auch Druck beim Bund: "Woran es da konkret hakt, wissen wir selbst nicht. Aber aus rheinland-pfälzischer Perspektive, ist es ganz wichtig, dass diese wichtige Wasserstraße fahrtüchtig gehalten wird", sagte Schellhammer. ARD-Meterologe Sven Plöger bezweifelt dagegen, ob eine tiefere Fahrrinne sinnvoll ist, wenn die Gletscher künftig den Rhein nicht mehr mit Wasser speisen und der Fluss infolge dessen weiter austrocknet.

6:39 Uhr Forderung: Kinder und Jugendliche besser vor UV-Strahlung schützen Das Bundesamt für Strahlenschutz fordert, Kinder und Jugendliche besser vor UV-Strahlung zu schützen. Auf Schulhöfen und in Kitas müssten Schattenplätze zum Standard werden. Die Sport-Stunde sollte außerdem nicht in der prallen Mittagssonne stattfinden, sondern lieber früher oder später. Außerdem schlug das Bundesamt vor, dass Kommunen und Behörden wie in anderen Ländern Sonnencreme-Spender aufstellen. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 28.7. um 6 Uhr.

6:16 Uhr Das ändert sich im August Der Juli ist fast vorbei, der August kommt - und damit Änderungen für uns im Südwesten. Ich habe sie euch einmal kurz zusammengefasst: Leuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni) und Ringform (T5 und T9) dürfen nicht mehr verkauft werden. Die Produktion solcher Lampen wurde schon am 25. Februar 2023 eingestellt. Plug-in-Hybride werden weniger bezuschusst. Sie müssen ab August eine elektrische Mindestreichweite von 80 Kilometern haben, um noch gefördert zu werden. Die Frist zur Steuererklärung für 2021 endet am 31. August. Das gilt für die, die ihre Steuererklärung zum Beispiel von einem Steuerberater machen lassen. Virtual Reality-Welten erstellen: Der "Gestalter für immersive Medien" ist ab August offizieller Ausbildungsberuf in Deutschland. Das war es kurz und knapp, wer über die Änderungen länger und ausführlich lesen möchte, bitte hier entlang: Neue Gesetze und Regeln in RLP und BW Leuchtstofflampen, Steuer, Android-Update - das ändert sich im August Leuchtstofflampen werden nicht mehr verkauft, die letzte Frist für die Steuererklärung 2021 endet und es kommt ein Android-Update. Das ändert sich im Südwesten im August 2023.

6:10 Uhr So wird das Wetter in RLP Bald geht es ins Wochenende in Rheinland-Pfalz und heute zeigt sich zumindest am Nachmittag wieder etwas die Sonne! Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

6:05 Uhr So sieht es aktuell auf den Straßen in und um RLP aus Hier geht es zu den Verkehrsmeldungen am Freitagmorgen. Achtung: Die fürs Wochenende angekündigte Vollsperrung der A63 bei Kaiserslautern wurde kurzfristig verschoben - wetterbedingt. Verkehr

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Die BASF veröffentlicht heute in Ludwigshafen ihre Halbjahresbilanz. Der weltgrößte Chemiekonzern hat schon Mitte Juli die Prognose für das Jahr 2023 gesenkt. Es droht eines der schwächsten Ergebnisse in den vergangenen 15 Jahren. In Maßweiler im Kreis Südwestpfalz gibt es ab heute eine neue Bewohnerin: Die weiße Tigerin Charlota bezieht ihr Gehege in der "Tierart"-Wildtierstation, die von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" geführt wird. Sie hatte das circa einjährige Tigerkind aus Privatbesitz in Tschechien gerettet. In Mainz findet am Samstag der Christopher Street Day (CSD) statt, bei dem Menschen für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- sowie Bisexuellen auf die Straße gehen. Innenminister Michael Ebling (SPD) übernimmt die Schirmherrschaft für den CSD und spricht heute Abend im Hof des Kurfürstlichen Schlosses ein Grußwort.