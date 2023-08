Neue Arbeitsmarktzahlen erwartet, tödlicher Verkehrsunfall, viel Regen und Wind

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:15 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Heute feiert die Schweiz den Nationalfeiertag, der auch als "Bundesfeier" bekannt ist. Es handelt sich um den offiziellen Geburtstag der Schweiz. Am 1. August 1291 wurde laut Überlieferung der Rütlischwur geschworen, der als Gründungsakt der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt. Zur Feier des Tages noch ein Termin aus der Schweiz. Die Vignetten zur Benutzung der Schweizer Autobahnen sind ab 1. August auch elektronisch erhältlich. Der Preis ist der gleiche wie bei der Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird: 40 Franken (rund 42 Euro). Auch die Klebevignette wird weiter verkauft. In Portugals Hauptstadt Lissabon beginnt heute der katholische Weltjugendtag. Zu der Großveranstaltung mit Debatten, Kulturveranstaltungen und Gebetsstunden werden mehr als eine Million Jugendliche aus der ganzen Welt erwartet. Papst Franziskus wird ab Mittwoch teilnehmen. Der Weltjugendtag dauert bis Sonntag.

7:05 Uhr Fahrzeugbrand auf A61: Insassen können sich retten Ein Autofahrer und seine Beifahrerin haben sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn 61 aus einem brennenden Fahrzeug gerettet. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ihr Wagen zwischen den Anschlussstellen Sinzig und Niederzissen im Landkreis Ahrweiler in Brand. Vor dem Verlassen des Autos konnte der Fahrer den Wagen noch in eine Nothaltebucht lenken. Beim Versuch eine Scheibe des Pkw einzuschlagen, erlitt der Mann eine Schnittwunde an der Hand. Während der Löscharbeiten mussten zwei von drei Fahrstreifen in Richtung Koblenz gesperrt werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Über dieses Thema berichtete SWR21 am 1.8.2023 um 6:00 Uhr

6:50 Uhr Quiz: 25 Jahre Rechtschreibreform Auf den Tag genau vor 25 Jahren traten neue Rechtschreibregeln in Kraft - nach vielen Diskussionen und mit einigen Absurditäten. Kein Wunder, dass die Reform im Laufe der Jahre erneut reformiert wurde und es auch Text-Profis mitunter schwer fällt, stets die korrekte Schreibweise zu kennen. Vielleicht helft ihr uns weiter: Wie heißt es denn nun richtig? Wie ist das Wort nach aktueller deutscher Rechtschreibung richtig geschrieben? Majonäse Mayonese Mayonnaise richtige Antwort: Majonäse

irrelevant: Mayonese

richtige Antwort: Mayonnaise Die gegebene Antwort ist

6:44 Uhr 67-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall Tragischer Unfall bei Stadtkyll in der Vulkaneifel: Dabei ist ein 67-jähriger Mann gestorben. Am späten Montagabend habe der Mann auf der Bundesstraße 421 aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Sein Auto kam demnach von der Straße ab und prallte zunächst gegen die Schutzplanke. Nach der Kollision wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb der Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 1.8.2023 um 6:30 Uhr

6:40 Uhr Noch immer zu wenig Kita-Plätze - trotz Rechtsanspruch Seit zehn Jahren gibt es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Aber zwischen Theorie und Praxis klafft immer noch eine große Lücke. Im vergangenen Jahr suchten die Eltern in Rheinland-Pfalz für rund 26.500 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren einen Kita-Platz. SWR

6:30 Uhr So sieht es auf den Straßen in RLP aus Wie viel Verkehr ist auf meiner Route? Plus eine aktuelle Info zu den Sperrungen und Verkehrsbehinderungen in RLP. Verkehr

6:05 Uhr Das Wetter am Dienstag Teils kräftiger Wind, Regen und Gewitter: Nein, dass ist wirklich kein Sommerferien-Wetter. 20 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter können von Montagabend bis Dienstagvormittag vor allem in Eifel und Hunsrück herunterkommen. Am längsten trocken bleibt es in der Südpfalz. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 24 Grad. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Am Vormittag werden die neusten Arbeitsmarktzahlen für den Juli in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Im Juni waren 108.400 Menschen arbeitslos und damit 0,8 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote lag damit im Juni wie im Vormonat bei 4,8 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 4,5 Prozent gelegen. Ab August gibt es eine neue Ausbildungsmöglichkeit in Deutschland: Zum 1. August wird "Gestalter für immersive Medien" zu einem offiziellen Ausbildungsberuf. In dem Beruf entwirft man mit immersiven Technologien virtuelle Welten. Beispielsweise gestaltet man computergenerierte Umgebungen, die mit einer VR-Brille erlebt werden können. Volker Wissing, Bundesverkehrsminister und rheinland-pfälzischer FDP-Landesvorsitzender, will sich heute zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und zum Nahverkehrsplan in Rheinland-Pfalz äußern.