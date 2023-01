+++ Trierer Menschenkette für Lützerath +++ Was tun gegen Pflegenotstand? +++ Rheinland-Pfalz auf "Wolkenautobahn" +++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:19 Uhr Neues aus der Rubrik "Dumm gelaufen" Wollen zwei junge Typen einen Kiosk in Bad Kreuznach überfallen. Also halten sie den beiden Mitarbeitern im Laden eine Luftpistole vor die Nase und verlangen die Kohle. Da sagt halt einer der Kiosk-Leute vielleicht ungefähr so: "Ey, pass auf, ich hab' selbst was zum Schießen." Stimmt zwar nicht, aber die Möchtegern-Räuber nehmen trotzdem mal lieber die Beine in die Hand. Ende vom Lied: Das Duo wird geschnappt und steht ab heute vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach - wegen versuchter räuberischer Erpressung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 12. Januar um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz "Wieder-mal-keine-Sonne"-Wetter! Rheinland-Pfalz liegt mitten auf einer "Wolkenautobahn", sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Heißt konkret: Viele Wolken sorgen demnächst für nasses Wetter. Und fies windig wird es auch noch. Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP So richtig viele Termine gibt es bisher nicht für heute. Im Landtag tagen ein paar Ausschüsse. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dafür bewegen die Geschehnisse in Lützerath auch die Menschen in Rheinland-Pfalz: So soll es in Trier am Nachmittag eine Menschenkette für den Erhalt des Dorfes Lützerath geben. Das Dorf in Nordrhein-Westfalen steht kurz vor dem Abriss durch den Konzern RWE. Die Organisatoren der Menschenkette fordern, die Kohle unter Lützerath im Boden zu lassen. Und bundesweit aus der Kohleförderung auszusteigen. Corona hat in Altenheimen und Krankenhäusern die sowieso angespannte Lage in der Pflege noch verschlimmert. Wie kann das denn endlich besser werden? Dazu will die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz was sagen.