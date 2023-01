++ Holocaust-Gedenken ++ Post-Streik ++ Currywurst-Festival ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:30 Uhr Da wird jede Hirschkuh schwach! Es bleibt tierisch: Ich hatte vorhin von der Deutschen Meisterschaft der Hirscherufer heute in Dortmund erzählt. Der amtierende Deutsche Meister im Hirscherufen, Fabian Menzel, macht uns mal vor, wie ein Hirsch zu röhren hat. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Radio am 27. Januar 2023 um 7:40 Uhr.

9:00 Uhr Dachse machen der Bahn das Leben schwer Ich bin keine Biologin und kann deshalb nur mutmaßen, was Dachsen so gut an Bahndämmen gefällt. Können sie beim Rattern der Züge besonders gut einschlafen? Haben sie Fernweh und schauen gerne Zügen nach? Oder lieben sie es, der Deutschen Bahn Streiche zu spielen? Kaum zu glauben: Der dicke Kerl ist ein Meister im Löcher-Graben! dpa Bildfunk Picture Alliance Warum auch immer: Dachse haben offenbar den Bahndamm einer weiteren Eisenbahnstrecke in der Vorderpfalz unterhöhlt. Die Deutsche Bahn vermutet Dachsbauten zwischen Neustadt und Mußbach. Derzeit lasse sich der Schaden wegen der dichten Vegetation nicht genau begutachten. Im Februar soll aber der Bahndamm gerodet werden. Weiter nördlich, zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim, musste 2021 der Bahndamm komplett erneuert werden, weil Dachse bis zu neun Meter tiefe Höhlen hineingegraben hatten. Fast ein Jahr lang fuhren keine Züge. Im vergangenen Sommer war dann der Abschnitt zwischen Freinsheim und Grünstadt sechs Wochen gesperrt, weil Dachslöcher verschlossen werden mussten. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 27. Januar 2023 um 8:00 Uhr.

8:20 Uhr Gedenken an die Opfer des Holocaust Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Aus diesem Anlass wird am 27. Januar weltweit der Holocaust-Gedenktag begangen. Wie bereits berichtet, findet die zentrale Gedenkveranstaltung in Rheinland-Pfalz um 11 Uhr in der Konstantinbasilika in Trier statt. Dazu werden auch Parlamentsvertreter aus Luxemburg, Belgien und Frankreich erwartet. Darüber hinaus gibt es in vielen anderen Orten in Rheinland-Pfalz Gedenkveranstaltungen. In Worms beispielsweise wird Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) um 11 Uhr einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Faschismus ablegen. In Mainz gedenkt die queere Community um 18 Uhr der Opfer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eingesperrt, verschleppt und getötet wurden. Die Stadt Kaiserslautern lädt zum Gedenken um 11 Uhr auf dem Synagogenplatz ein. In der ehemaligen Synagoge Wittlich gibt es am Abend einen Vortrag über Flucht und Deportation einer Wittlicher Familie in der NS-Zeit. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 27. Januar 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Kinderpornografie-Prozess in Frankenthal Am Landgericht Frankenthal beginnt heute der Prozess gegen einen Mann aus Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis. Der Mann soll mehr als 300 kinderpornografische Bilder und Filme auf seinem Handy gehabt haben. Außerdem soll er sich mehreren Kindern zwischen einem und 13 Jahren genähert haben, obwohl ein Kontaktverbot bestand. Der 40-Jährige ist bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Besitzes kinderpornografischer Bilder und Filme vorbestraft. Deswegen durfte er auch keinen Kontakt mehr zu unter 18-Jährigen aufnehmen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 27. Januar 2023 um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr S-Bahn-Ausfälle zwischen Mainz und Mannheim Auf der Zugstrecke zwischen Mainz und Mannheim kommt es ab heute zu vereinzelten Ausfällen im S-Bahn-Verkehr. Betroffen ist die S-Bahn-Linie 6 in beide Richtungen. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn Bauarbeiten unter anderem zur Erneuerung von Schienen, Oberleitungen und Bahnübergängen. Zwischen Mainz und Mannheim beziehungsweise Worms und Mannheim fallen bis Mitte Februar täglich einige Fahrten der S6 aus. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 27. Januar 2023 um 6:30 Uhr.

7:15 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Auch bundesweit wird an die Opfer des Holocaust erinnert. Um 10 Uhr beginnt die Gedenkstunde des Bundestags. Dort kommt unter anderem die Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Auf den Tag genau ist es heute drei Jahre her, dass das Coronavirus erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde. In Genf berät der Corona-Notfall-Ausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO heute darüber, ob der internationale Gesundheitsnotstand aufgehoben werden soll. Eine Entscheidung wird allerdings frühestens am Montag erwartet. Und auch dieser Termin steht heute auf der Liste: In Dortmund findet heute die Deutsche Meisterschaft im Hirscherufen statt. Acht Teilnehmer treten bei der Meisterschaft an, die im Rahmen der europaweit größten Jagdmesse "Jagd & Hund" stattfindet.

6:04 Uhr Verpuffung in Zeiskam In einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam im Kreis Germersheim hat es in der Nacht eine Verpuffung gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Bewohner verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Warum es zu der Verpuffung kam, ist derzeit noch unklar. Über dieses Thema berichtet SWR4 Karlsruhe am 27. Januar 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute und am Wochenende Wer Tipps zum Anziehen sucht: Winterjacke, Schal und Mütze sind weiter in Rheinland-Pfalz angesagt, denn es bleibt frostig. Am Vormittag gibt es neben Regen auch einige leichte Schneeschauer. Später wird es zwar trockener, aber trotzdem nicht wärmer. Das Thermometer steigt auf höchstens vier Grad. Am Wochenende kommt dann wieder etwas die Sonne durch. Dicke Jacke beim Rausgehen aber bitte trotzdem nicht vergessen! Video herunterladen (5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Weltweit wird heute an die Opfer des Holocaust erinnert. In Rheinland-Pfalz findet die zentrale Gedenkveranstaltung in der Konstantinbasilika in Trier statt. Wir übertragen das Gedenken hier sowie im SWR Fernsehen ab 11 Uhr. Die Umweltbewegung Fridays for Future hat für heute eine weitere Demo in Mainz angekündigt. Sie soll um 14 Uhr in der Innenstadt beginnen. Von wegen Berlin - ab heute um 11 Uhr ist Neuwied die Currywurst-Hauptstadt Deutschlands! Drei Tage lang gibt es beim Currywurst-Festival Anreize für die Geschmacksnerven. Und wer zuviel gefuttert hat und größere Hosen braucht - am Sonntag ist ab 13 Uhr verkaufsoffener Tag in der Stadt.