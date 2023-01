++ Clemens-Aus bei Darts-WM ++ Verkehrsunfall Schiersteiner Brücke ++ Sondersitzung CDU ++

Wir haben bereits den 3. Januar und damit Glückwunsch an alle, die ihre guten Vorsätze zum Jahreswechsel noch nicht über den Haufen geworfen haben. Oder doch schon? Finden wir es doch einfach mal heraus. Kleine Umfrage, um das neue Jahr hier zu begrüßen.

In Trier-Süd ist gestern Abend ein Fußgänger von einem Linienbus überrollt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann als Fahrgast in dem Bus unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte er nach dem Aussteigen und geriet mit den Beinen unter die Hinterachse des anfahrenden Busses.

In Ludwigshafen ist ein 70-Jähriger bei einem Wohnungsbrand am Abend gestorben. Einsatzkräfte hatten ihn leblos aus der Wohnung geborgen. Für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte die Feuerwehr. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Die Autobahn 643 Mainz - Wiesbaden ist aktuell zwischen Mainz-Gonsenheim und Wiesbaden-Äppelallee in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall auf der Schiersteiner Brücke im Bereich der Abfahrt zum Mombacher Kreisel. Nach Polizeiangaben wurde dort ein Unfall-Auto ohne Insassen entdeckt, man suche jetzt nach ihnen. Möglicherweise handelt es sich um ein Fluchtfahrzeug bei einer Geldautomatensprengung im hessischen Diedenbergen am frühen Morgen. Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen.

Gabriel Clemens - die rheinland-pfälzische Darts-Hoffnung - verliert das Halbfinale bei der Darts-WM in London. Gegner Michael Smith gewinnt mit 6:2 Sätzen. Schade, denn Clemens wäre für einen Aufenthalt bis zum Finale vorbereitet gewesen.

Könnte schlimmer sein: Es bleibt trocken und ab Mittag arbeiten Sonne und Wolken am Himmel im Schichtdienst. Von Winterwetter sind wir allerdings weiterhin weit entfernt - und das ist ja leider keine gute Nachricht in Zeiten des Klimawandels.

Guten Morgen Rheinland-Pfalz!

Am zweiten Werktag im neuen Jahr muss man sagen: Willkommen zurück im Alltagstrott! Die besinnliche Stimmung der Vorweihnachtszeit, die Ruhe zwischen den Jahren - das alles ist schon fast vergessen. Nur die Waage erinnert noch an glückliche Stunden mit leckeren Plätzchen und opulentem Festtagsschmaus. Aber was soll's, bis zum Sommer haben wir die Figur wieder im Griff - oder? Mit dem Thema "gute Vorsätze" werden wir uns heute jedenfalls noch beschäftigen.

Aber der Reihe nach! Mein Name ist Iris Mack, ich versorge euch bis 10 Uhr mit den wichtigsten Infos für Rheinland-Pfalz an diesem Morgen. Habt ihr Anregungen, Lob oder Kritik? Schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de!