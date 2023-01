++ Mehr Jagdscheine ausgestellt ++ Post-Streik ++ Verbot von Indexmieten gefordert ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:59 Uhr Ciao und schönes Wochenende! Das war es für heute und diese Woche von mir. Ich wünsche euch ein Mega-Wochenende. Am Montag ist mein Kollege Torsten Nenner am Start und versorgt euch mit den Nachrichten des Tages. Macht es gut!

9:49 Uhr Emilias Eltern spenden 40.000 Euro an Kinderkrebshilfe in Mainz Emilia wurde nur neun Jahre alt. Sie starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Für ihre Behandlung unter anderem in Mainz wurden etwa 80.000 Euro gesammelt. Das Geld konnte dem kleinen Mädchen aus Eichstetten bei Freiburg nicht mehr helfen. Emilias Eltern spendeten es nun zwei Vereinen, die sich für die Erforschung von Kinderkrebs stark machen: Er ging zu gleichen Teilen an die Kinderkrebshilfe Mainz und an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Emilia Kinderkrebshilfe Mainz

9:28 Uhr Menschen essen immer weniger Fleisch Viele Menschen in Deutschland essen jetzt weniger Fleisch als früher. Im ARD-Deutschlandtrend hat fast die Hälfte der Befragten gesagt, dass sie die Fleischmenge in den letzten fünf Jahren zurückgefahren hat. 41 Prozent sagen, dass sie nichts geändert haben - und zwei Prozent: dass sie jetzt mehr Fleisch essen als früher. Noch ein Ergebnis: Unter jüngeren Menschen gibt es doppelt so viele Vegetarier wie unter über-34-Jährigen. Über dieses Thema berichtete DASDING am 20.1.2023 um 8:00 Uhr.

9:19 Uhr Bundesländer verbrennen über 17 Millionen abgelaufene Masken Etliche Menschen hatten und haben kein Geld für die teuren Masken und vier Bundesländer haben einer Umfrage der Zeitung "Welt" zufolge insgesamt über 17 Millionen Corona-Schutzmasken verbrannt, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Es handelt sich demzufolge um Baden-Württemberg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Auch das Bundesgesundheitsministerium habe abgelaufene Masken "energetisch verwertet", allerdings weniger als eine Million Stück. Elf Bundesländer teilten der Zeitung mit, sie hätten bisher keine Corona-Masken entsorgt, einige planten dies aber. Thüringen machte keine Angaben. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 20.1.2023 um 9:00 Uhr.

9:05 Uhr Mieterbund fordert Verbot von Indexmieten Mieten sollten in Deutschland nicht mehr an die Inflation gekoppelt werden dürfen, fordert der Mieterbund. Dass die Miete mit der Inflation steigt, müsse verboten werden. Im vergangenen Jahr hätten viele Vermieter das voll ausgenutzt und um bis zu 15 Prozent erhöht. In Großstädten wie Frankfurt, Köln oder Düsseldorf stehe so eine Indexmiete mittlerweile in fast jedem dritten neuen Mietvertrag, kritisiert der Verband und spricht von einer unzumutbaren Kostenfalle. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 20.1.2023 um 8:00 Uhr.

8:20 Uhr Mehr Menschen mit Jagdschein in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gab es in der vergangenen Jagdsaison 2021/2022 knapp 23.150 Männer und Frauen, die einen Jagdschein hatten. Das teilte der Deutsche Jagdverband mit. Das waren knapp vier Prozent mehr als jeweils in den beiden Saisons zuvor. Deutschlandweit stieg die Zahl leicht um 1,74 Prozent. Für einen Jagdschein muss eine staatliche Prüfung bestanden werden. Waffenbesitzkarte, Waffenschein, Jagdschein - das sind die Unterschiede Waffenbesitzkarte: Sie erlaubt den Kauf und Besitz einer Waffe, berechtigt den Inhaber aber nicht, die Waffe ständig und in der Öffentlichkeit zu tragen. Es gibt unterschiedliche Arten von Waffenbesitzkarten etwa für Sportschützen, Jäger und Sammler/Sachverständige. Voraussetzung zur Erteilung sind die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, sowie ein Sachkundenachweis - also eine Schulung im Umgang mit der Waffe. Waffenschein: Einen Waffenschein haben nur Privatpersonen, die konkret bedroht sind oder beispielsweise als Personenschützer arbeiten. Dieser relativ kleine Personenkreis darf eine Waffe täglich mitführen und in der Öffentlichkeit tragen. Jagdschein: Er erlaubt es der Besitzerin/dem Besitzer, eine Waffe mit sich zu führen, allerdings nur zeitlich begrenzt zur Ausübung der Jagd. Waffen- und Jagdscheine werden nur für maximal drei Jahre erteilt. Danach muss die Zuverlässigkeit neu geprüft werden.

8:07 Uhr Kein Geld vom Land für Rhein in Flammen Das ist jetzt das letzte Mal für heute, dass ich euch etwas über Geld erzähle und wer was wem zahlt - versprochen: Rhein in Flammen kann im kommenden Sommer keine direkte Finanzhilfe vom Land erwarten. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Freien Wähler hervor. Diese fürchten Finanzprobleme, weil das Event im Mittelrheintal im vergangenen Jahr wegen der Trockenheit und des Niedrigwassers einen Teil des Programms ausfallen lassen musste. Betroffen waren Feuerwerke und der Schiffskonvoi. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH als Veranstalterin erarbeite derzeit ein Konzept für die Neuauflage des Traditionsspektakels im diesjährigen Sommer . Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 20.1.2023 um 6:30 Uhr.

7:55 Uhr Rekordzahlen beim Krankenstand 2022 Im vergangenen Jahr haben sich so viele Menschen bei der Arbeit krankgemeldet wie noch nie. Die DAK hat Daten ausgewertet und festgestellt, dass Beschäftigte fast 20 Tage im Jahr gefehlt haben - das sind etwa fünf mehr als 2021. Es waren also an jedem Tag des Jahres im Schnitt 55 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben. In den meisten Fällen hatten die Menschen Erkältungen oder Bronchitis. Und auch Corona-Infektionen waren ein häufiger Grund. Kassenchef Andreas Storm mahnt deshalb: "Dieser Rekordkrankenstand ist alarmierend und sollte ein Weckruf für die Wirtschaft sein." Zwar habe die Corona-Pandemie ihren großen Schrecken verloren, weil die Zahl schwerer Verläufe deutlich abgenommen habe. Der Krankenstand zeige aber massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Es sei wichtig, dass sich Menschen weiter schützten und am Arbeitsplatz geschützt würden. Über dieses Thema berichtete DASDING am 20.1.2023 um 6:30 Uhr.

7:29 Uhr Umweltbundesamt: Tempolimit bringt mehr als gedacht Ich tue mich immer schwer mit diesen unvorstellbaren Mengen. Aber dass wir deutlich mehr als das Doppelte als bisher angenommen an Abgasen mit einem Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen einsparen könnten, klingt für mich vernünftig. Das hat das Umweltbundesamt mitgeteilt - und korrigiert damit eine frühere Studie. Nach aktuellen Erkenntnissen könnten pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen CO2 und andere schädliche Gase eingespart werden - statt wie vorher berechnet 2,6 Millionen Tonnen. Das Forschungsteam habe diesmal auch das Verhaltensmuster der Autofahrerinnen und -fahrer miteingerechnet. Mit einem Tempolimit würden sich zum Beispiel mehr Menschen für den direkten Weg über Landstraßen entscheiden - auch das sei klimafreundlicher. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 20.1.2023 um 6:30 Uhr.

7:19 Uhr MCV-Präsident fordert Übernahme der Sicherheitskosten bei Umzügen Und wieder geht es um Kosten für die Sicherheit und wer die Zeche zahlt - diesmal bei den Fastnachtsumzügen: Der Präsident des Mainzer Carneval Vereins Hannsgeorg Schönig hat vorgeschlagen, dass Kommunen die gestiegenen Sicherheitskosten bei Fastnachtsumzügen übernehmen. Bei einer Diskussionsrunde mit seiner Partei, der CDU, forderte er, dass die Kommunen sich das Geld anschließend vom Land zurückholen sollten. Auch beim Mainzer Rosenmontag seien die Kosten wegen gestiegener Sicherheitsauflagen zuletzt stark gestiegen, sagte Schönig. Von rund 40.000 Euro vor acht Jahren auf mittlerweile fast 200.000 Euro. Diese Kosten seien von Ehrenamtlichen auf Dauer nicht zu stemmen. Innenminister Michael Ebling hatte erst in den vergangenen Tagen angekündigt, die Auflagen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Video herunterladen (11,8 MB | MP4)

7:11 Uhr Musiker David Crosby gestorben Für Musikfans eine traurige Nachricht: Der US-amerikanische Sänger und Songwriter David Crosby ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. Der Musiker wurde 1941 in Los Angeles geboren und für seine beiden Bands The Byrds und Crosby, Stills and Nash zwei Mal in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Er wurde unter anderem mit dem Song "Mr. Tambourine Man" bekannt.

6:59 Uhr ARD-Deutschlandtrend: Uneinigkeit bei Kampfpanzer-Debatte Vor dem Treffen der Ukraine-Verbündeten in Ramstein heute haben die USA den Druck auf Deutschland nochmal erhöht. Das US-Verteidigungsministerium will keine eigenen Kampfpanzer liefern, hieß es in der Nacht - die deutschen und britischen Modelle seien für die Ukraine besser geeignet. In Ramstein soll heute über die umstrittenen Kampfpanzer-Lieferungen entschieden werden. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Abend in der ARD betont, dass sich Deutschland weiter eng mit den Verbündeten abstimmen werde. Ob Deutschland eigene Leopard-Panzer an die Ukraine abgibt, soll laut Pistorius in den kommenden Tagen entschieden werden. Schon früher könne aber eine Entscheidung darüber fallen, ob andere Länder ihre Leopard-Panzer liefern dürften. Laut ARD-Deutschlandtrend sind die Menschen in Deutschland bei der Frage geteilter Meinungen. 46 Prozent sind für die Lieferung - 43 Prozent dagegen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 20.1.2023 um 5:00 Uhr.

6:37 Uhr Flüchtlingsinitiativen fordern Mindeststandards für Sammelunterkünfte In Rheinland-Pfalz befürchten Flüchtlingsinitiativen, dass sich die Landesregierung bei der Unterbringung von Geflüchteten von ihrem Anspruch auf eine humanitäre Flüchtlingspolitik entfernt. Anlass ist die Empfehlung des Landes, Flüchtlinge auch in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Aufgrund hoher Flüchtlingszahlen haben die Kommunen derzeit Probleme, für die Menschen geeigneten Wohnraum zu finden. Das Land hatte Städten und Kreisen deshalb empfohlen, Flüchtlinge auch in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Flüchtlingsorganisationen fordern für solche Massenunterkünfte Mindeststandards, etwa in punkto Privatsphäre. Das Land teilte dem SWR allerdings mit, dass solche Standards nicht geplant seien. Torsten Jäger vom Initiativausschuss für Migrationspolitik - einem Netzwerk von Asyl- und Migrationsinitiativen im Land - sagte dem SWR, dass sei aus menschenrechtlicher Sicht nicht hinnehmbar. Ein großer Teil der Flüchtlinge komme aus Kriegsgebieten und sei traumatisiert. Solche Menschen könnten in einer Gemeinschaftsunterkunft nur dann gut untergebracht werden, wenn es verbindliche Mindeststandards gebe.

6:23 Uhr Der Ball rollt wieder in der Bundesliga Heute Abend startet die Fußball-Bundesliga der Männer wieder - bei den Frauen geht es übrigens am 3. Februar wieder los - und damit beginnen auch wieder die Polizeieinsätze rund um die Spiele. In Rheinland-Pfalz haben die Einsätze beim Fußball für die 1. und 2. Liga der Männer bis zur WM-Pause bereits etwa 2,4 Millionen Euro gekostet. Bezahlt aus Steuergeldern. Immer wieder gibt es Forderungen, dass Vereine an den Kosten beteiligt werden sollten. Bremen hat sogar seit 2015 daher eine Gebührenordnung, die allerdings rechtlich umstritten ist. Auf unserem Muss-das-so-Kanal haben wir uns mal genauer angeschaut, was das für uns als Steuerzahler, die Polizei und die Vereine im einzelnen bedeutet:

6:00 Uhr So wird das Wetter heute Der Winter ist doch noch in Rheinland-Pfalz angekommen. Heute gibt es wenig Sonne und viele Wolken, gegen Abend kann es im Norden und Westen schneien. Es bleibt kalt mit Werten um den Gefrierpunkt. Auch am Wochenende bleibt es winterlich. Am Sonntag kann es überall im Land schneien. Video herunterladen (4,4 MB | MP4)

5:58 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Ahr-Flut geht es heute um das Krisenmanagement der Landesbehörde ADD. Ein Gutachter soll unter anderem beleuchten, ob die ADD dabei die gültigen Rechtsvorschriften eingehalten hat und bei der Befragung der ADD-Mitarbeitenden dabei sein.

des rheinland-pfälzischen Landtags zur Ahr-Flut geht es heute um das Krisenmanagement der Landesbehörde ADD. Ein Gutachter soll unter anderem beleuchten, ob die ADD dabei die gültigen Rechtsvorschriften eingehalten hat und bei der Befragung der ADD-Mitarbeitenden dabei sein. Außen- und Verteidigungsminister und hohe Militärs aus rund 50 Ländern treffen sich heute auf der Air Base in Ramstein. Es geht um die Krise in der Ukraine und die Minister beraten über weitere Waffenlieferungen.

und die Minister beraten über weitere Waffenlieferungen. Die Mitarbeitenden der Briefzentren in Trier, Koblenz, Mainz und Ludwigshafen sowie in den Paketzentren in Speyer, Saulheim und Neuwied sind heute im Ausstand.