++ Vorsicht Glättegefahr ++ Frist für Führerschein-Umtausch endet ++ Regeln für Fastnachtsumzüge auf dem Prüfstand ++

Hunsrück-Klinik in Simmern und Geburtshilfe bleiben erhalten

Die Schließung der Paracelsus-Klinik in Bad-Ems hat viele Menschen auch in Simmern überrascht. Dort machen sie sich vor allem um die Geburtshilfe in der Hunsrück-Klinik Sorgen. Das ergab eine SWR-Umfrage. Aber: Nach Angaben der Kreuznacher Diakonie gibt es keine Überlegungen, die Geburtshilfe oder andere Abteilungen der Hunsrück-Klinik in Simmern zu schließen. Die Klinik sei ein Haus der Grund- und Regelversorgung, so die Sprecherin. Die finanzielle Situation der Geburtshilfen im Land sei jedoch nach wie vor schwierig. Deshalb sei auch in Simmern die weitere Entwicklung von der Finanzierung abhängig. Die Stiftung hoffe jedoch, dass sich die Situation der Geburtshilfen in den kommenden zwei Jahren durch zusätzliche Gelder vom Bund deutlich verbessern werde.

