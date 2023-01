++ 10 Jahre Ministerpräsidentin Dreyer ++ Suppe für alle ++ Geldautomatensprenger-Prozess ++

Wegen eines Brandes in der Nacht in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Feuerwehr. Grund ist nach Polizeiangaben ein Feuer in einer Wohnung. Auch ein Auto soll gebrannt haben. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Nähere Angaben hat die Polizei bisher nicht gemacht.

6:20 Uhr

Die gute Nachricht: "Suppe für alle" in Neuwied

Das Leben wird immer teurer und so manch einer muss beim Lebensmittel-Einkauf nachrechnen, wie weit das Geld überhaupt reicht. In Neuwied bieten die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Kirchengemeinde St. Matthias deshalb ab heute einen besonderen Service an: Suppe für alle. Sie laden unter dem Motto "eat & chill" von 12 bis 14 Uhr montags und dienstags in das Gemeindehaus an der Marktkirche und mittwochs bis freitags in den Pfarrsaal an der Matthiaskirche zum Mittagessen und Verweilen ein.