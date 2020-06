per Mail teilen

"Wir können mehr Normalität wagen", hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer zuletzt versprochen. Wie viel Normalität es sein könnte, darüber berät die Landesregierung heute mit den kommunalen Spitzenverbänden.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt seit Wochen nur noch langsam. Ist es Zeit für schnellere Lockerungen der Beschränkungen? Darüber spricht Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) heute Nachmittag mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz. Dabei dürfte es sowohl um den Normalbetrieb in Schulen und Kitas als auch um mehr Möglichkeiten für die Gastronomie gehen. Viele Kommunen wollen auch möglichst schnell wieder größere Veranstaltungen im Freien erlauben. Außerdem dürfte das frühere Anbieten von Busreisen ein Thema sein.

Weitere Lockerungen schneller als geplant?

Einzelheiten wollen die Regierungschefin und ihre Gesprächspartner am frühen Abend bekannt geben. Bei dem Gespräch solle vereinbart werden, "wie wir die nächsten Monate in Rheinland-Pfalz gestalten wollen und welche Lockerungen wir schon schneller als geplant umsetzen können", hatte Dreyer in der vergangenen Woche im Landtag erklärt.

"Wir können mehr Normalität wagen", hatte sie angekündigt, aber auch vor Übermut gewarnt. Seit dem 27. Mai sind Außen-Veranstaltungen mit Auflagen und bis zu 100 Menschen wieder möglich. Ab 10. Juni soll dies auch für bis zu 250 Personen gelten. Von diesem Termin an sind auch Innen-Veranstaltungen von bis zu 75 Menschen wieder möglich.