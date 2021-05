Mit dem Beginn der Corona-Pandemie wurden internationale Grenzen dicht gemacht. Das hat auch zur Folge, dass die Zahl der neuankommenden Flüchtlinge deutlich gesunken ist.

Im April kamen lediglich 73 Geflüchtete in Rheinland-Pfalz an, das teilte das Integrationsministerium in Mainz mit. Das entspricht rund 14 Prozent der Menschen, die im April des Vorjahres nach Rheinland-Pfalz kamen. Insgesamt ging die Zahl in den ersten vier Monaten des Jahres um rund 35 Prozent auf 1.381 zurück. Die meisten Menschen waren aus Syrien, Pakistan und Afghanistan.

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) forderte angesichts der rückläufigen Zahlen, Geflüchteten den Familiennachzug zu ermöglichen. Aus humanitären Gründen sei es nicht vertretbar, dass Familien zum Teil über Jahre hinweg voneinander getrennt blieben, so Spiegel. "Auch aus Gründen der Integration der in Deutschland bereits lebenden Flüchtlinge ist es wichtig, dass die Familienangehörigen schnell zuziehen dürfen, da dies auch einen wichtigen Baustein für das Gelingen der Integration darstellt."

Rheinland-Pfalz will Geflüchtete aus griechischen Lagern aufnehmen

Für die sogenannten "subsidiär Schutzberechtigten" - vielfach sind dies Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien mit eingeschränktem Schutzstatus - ist der Familiennachzug begrenzt. Deutschlandweit wird dies monatlich in tausend Fällen gewährt.

Integrationsministerin Spiegel sprach sich außerdem dafür aus, dass Deutschland 5.000 Menschen aus den Flüchtlingslagern der griechischen Inseln aufnimmt. In Rheinland-Pfalz sei man bereit einen Beitrag zu leisten, teilte sie in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit.