Nachdem gestern bereits in Sachsen-Anhalt geimpft wurde, beginnen die Corona-Impfungen heute auch in Rheinland-Pfalz. Zuvor waren 9.750 Dosen mit dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer im Land angekommen.

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Bundes werden in Rheinland-Pfalz zunächst Menschen geimpft, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben.

Dies soll in einem ersten Schritt über mobile Impfteams in stationären Einrichtungen der Pflege geschehen. Zunächst sind Altenheime und Senioreneinrichtungen in den Regionen an der Reihe, in denen die Infektionszahlen am 16. Dezember über der durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenz des Landes lagen. Geimpft werden Bewohner und Mitarbeiter.

Beginn im Raum Koblenz

Im Seniorenheim "Maria vom Siege" im Koblenzer Stadtteil Wallersheim werden heute landesweit die ersten Menschen gegen Corona geimpft, und zwar ab 10 Uhr morgens. Das teilte die Staatskanzlei mit. Demnach werden die Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims von mobilen Impfteams geimpft.

Mit dabei sind dann unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenhäler (SPD). Außerdem wird auch der Landesimpfkoordinator dabei sein.

Sachsen-Anhalt macht den Auftakt

Bereits am Samstag wurde die bundesweite Impfkampagne in einem Seniorenheim in Sachsen-Anhalt eröffnet. Eine 101 Jahre alte Frau wurde als erste geimpft. Das berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Alle anderen Bundesländer folgen dann heute.

Lagerung in geheimem Zentrallager

In ganz Deutschland wurde der Impfstoff am Samstag an die Bundesländer verteilt. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern.

Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs der Firma Biontech war am Samstagmorgen in Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Die Impfdosen wurden nach Angaben der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei aus einer Impfstoff-Fabrik im belgischen Puurs transportiert und in ein geheimes Zentrallager des Landes gebracht.

Impfstoff-Menge in Rheinland-Pfalz zunächst begrenzt

Die Menge an Impfstoff gegen Covid-19 sei zunächst begrenzt, sagte Bätzing-Lichtenthäler vor dem Impfstart. Zunächst versorgt würden die Kreise Bad Kreuznach, Germersheim, Kusel, Neuwied, der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Vulkaneifel sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Speyer. Versorgt würden dort mehr als 200 Einrichtungen, in knapp 70 davon werde in einem ersten Schritt mit mobilen Impfteams geimpft.

Am 28. und 30. Dezember gebe es Nachlieferungen von rund 25.000 und 34.000 Impfdosen. Für den Januar habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wöchentliche Lieferungen von je rund 34.000 Impfdosen für Rheinland-Pfalz angekündigt.