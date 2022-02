Rheinland-Pfalz - ein Land der Raser?

Nur in Brandenburg wird mehr gerast als in Rheinland-Pfalz. Wer sind die Menschen, die das machen? Was treibt sie an? Und vor allem: Was kann man dagegen tun?

417 km/h auf der Autobahn. Mit dieser Geschwindigkeit ist der tschechische Multimillionär Radim Passer im Juli 2021 über die A2 in Norddeutschland gebrettert. Als der 58-Jährige kürzlich ein selbstgefilmtes Video von der Fahrt auf YouTube veröffentlichte, dürfte sich mancher die Augen gerieben haben: Kann ein Auto überhaupt so schnell fahren? Es kann - zumindest Passers 1.500 PS starker Bugatti Chiron.

Zwar ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen den Tschechen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Doch sollte sich dies nicht erhärten, wäre Passers Fahrt legal gewesen. Auf dem von ihm gewählten Streckenabschnitt galt nämlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Für seine Fahrt wählte Passer die Autobahn zwischen Berlin und Hannover. Gerast wird aber überall in Deutschland - besonders gerne in Rheinland-Pfalz. Bei der Zahl der geahndeten Tempoverstöße rangiert das Land bundesweit auf Platz zwei hinter Brandenburg. Wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht, werden in Rheinland-Pfalz von 1.000 zugelassenen Autos pro Jahr 83 geblitzt. Zum Vergleich: In Hessen sind es 60, in Nordrhein-Westfalen 55, in Baden-Württemberg 45 und in Bayern 35. Die Zahlen sind die Mittelwerte der Jahre 2017 bis 2020.

Was Menschen zum Rasen bewegt

Dass Raser mit ihrem Verhalten sich selbst und andere gefährden, ist unbestritten. Also stellt sich die Frage: Warum tun sie es trotzdem? Für den Trierer Verkehrspsychologen Richard Tank ist der Fall Radim Passer relativ einfach: Der Tscheche habe sich selbst und anderen imponieren wollen. Unter Rasern löse eine solche Fahrt Neid aus. Passers Geltungsbedürfnis gilt in der Fachliteratur als ein Hauptmotiv für Raserei - neben dem Nachahm-Effekt, der Angstlust und der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Seit mehr als 20 Jahren berät Tank in seiner Praxis Autofahrer, die sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) unterziehen müssen. Das sind Personen, die etwa unter Alkoholeinfluss gefahren sind oder zu viele Punkte in ihrer Verkehrssünderkartei angesammelt haben - etwa wegen zu schnellen Fahrens. Dass ein 58-Jähriger wie Passer über die Autobahn rast, ist für den Psychologen eher die Ausnahme.

Temposünder meist junge Männer

Die typischen "Rennfahrer" in seiner Praxis seien junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren - meist mit Migrationshintergrund, sagt Tank. Diese Personen hätten kaum Möglichkeiten, "ihre Identität zu finden, weil sie zwischen den meist festgefügten Rollenmustern ihrer Eltern und den individuellen Bedürfnisbefriedigungen ihrer Freunde" in Europa lebten. Statt ihr Verhalten kritisch zu reflektieren, suchten die jungen Menschen Aufmerksamkeit oder einen Kick.

Um die Verkehrssünder von der schiefen Bahn zu holen, empfiehlt Tank, sich nicht auf die MPU als Rehabilitationsmöglichkeit zu versteifen. Die auch "Idiotentest" genannte Untersuchung werde von den Betroffenen häufig gemieden. "Dies führt zu einer Verlagerung der Ordnungswidrigkeiten ins Strafrecht durch Fahren ohne Fahrerlaubnis", so der Psychologe. Besser wäre es aus seiner Sicht, wenn die Betroffenen eine Stellungnahme von einem qualifizierten Berater einholen könnten, die sie dann der Führerscheinstelle vorlegen.

Mehrheit befürwortet Geschwindigkeitsbegrenzung

Als Mittel gegen Raserei wird häufig ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen gefordert. Dafür gäbe es inzwischen sogar eine Mehrheit: So zeigte der ARD DeutschlandTrend vom vergangenen Oktober, dass 60 Prozent der Bundesbürger eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung befürworten würden. Lediglich 38 Prozent sprachen sich dagegen aus. Selbst der ADAC - mit 21 Millionen Mitgliedern immerhin der größte Automobilklub Deutschlands - ist laut Vizepräsident Gerhard Hillebrand "nicht mehr grundsätzlich" gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Doch Mehrheiten in der Bevölkerung sind das eine, Mehrheiten in der Politik das andere. Und hier sperrt sich neben der CDU und der CSU insbesondere die FDP gegen gesetzliche Einschränkungen: "Tempolimits (…) sind weder progressiv noch nachhaltig", heißt es im jüngsten Bundestags-Wahlprogramm der Liberalen. SPD und Grüne hätten ein Tempolimit im vergangenen Herbst zwar gerne auf den Weg gebracht. In den Koalitionsverhandlungen mit der FDP bestanden sie aber nicht darauf.

Fahrlehrerverband zweifelt an Tempolimit

Selbst wenn es irgendwann einmal politische Mehrheiten für ein Tempolimit geben sollte, wären nicht alle Praktiker von seinem Nutzen überzeugt. Einer von ihnen ist Joachim Einig. Der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Rheinland verweist darauf, dass die Straßenverkehrsordnung bereits eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf Autobahnen empfehle. "Im Umkehrschluss bedeutet das: Ich darf zwar schneller fahren, aber wenn was schief geht, kann ich mit einem Führerscheinentzug rechnen", so Einig.

Aus seiner Sicht machen Raser einen verschwindend geringen Anteil an den Autofahrern aus - auch in Rheinland-Pfalz. Welche natürlichen Hemmungen es gegen das Fahren mit Bleifuß gebe, erlebe er in seiner täglichen Arbeit: "Wenn wir mit Fahrschülern auf der Autobahn sind, muss bei 90 Prozent der Fahrlehrer Gas geben, damit der Fahrschüler auch die 130 km/h erreicht."

Fahrsicherheitstraining als Alternative?

Statt pauschal 130 km/h per Gesetz vorzuschreiben, empfiehlt Einig, dass Personen, die Geschwindigkeit lieben, ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Dann könnten diese Leute lernen, "wie sich ihr Auto in einer Kurve verhält, wenn es anfängt auszubrechen". Verkehrssünder sollten zu solch einem Training verpflichtet werden.

Dass es sich bei Rasern um eine Minderheit handelt, zeigte jüngst auch eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln: "Tatsächlich fahren auch auf Abschnitten ohne Tempolimit rund 77 Prozent der Autofahrer langsamer als 130 km/h", heißt es in der Untersuchung. "Weitere zwölf Prozent fahren zwischen 130 und 140 km/h, und weniger als zwei Prozent fahren schneller als 160 km/h."

Vergleichsweise wenige Tote auf Autobahnen

Auch das Sicherheitsargument überzeugt die IW-Forscher nicht: Autobahnen seien die sichersten Straßen in Deutschland. Von 2.719 Verkehrstoten im Jahr 2020 seien nur 317 Menschen auf der Autobahn gestorben - und das, obwohl etwa jeder dritte Kilometer auf der Autobahn gefahren werde.