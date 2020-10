Die Zahl der Corona-Hotspots in Deutschland nimmt zu. Trotz Kritik will Rheinland-Pfalz an der Quarantänepflicht für Einreisende aus innerdeutschen Risikogebieten festhalten.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) verteidigte im SWR das Vorgehen. "Für uns erschließt sich nicht, warum wir jemand, der aus einem Risikogebiet in Deutschland nach Rheinland-Pfalz einreist, anders behandeln sollten als jemand, der aus unserem Nachbarland Luxemburg einreist, das auch ein Risikogebiet ist. Da müssen aus unserer Sicht die gleichen Grundsätze gelten, auch weil Rheinland-Pfalz im Herzen Europas liegt." Eine Ausnahme von der Quarantäne-Regelung gelte weiterhin für Berufspendler. Außerdem könne man sich auch durch einen Corona-Test, der bei der Einreise maximal 48 Stunden alt sei, von der Quarantäne befreien lassen. Meldepflicht beim Gesundheitsamt Bätzing-Lichtenthäler appellierte an Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten, die bestehenden Schutzmaßnahmen einzuhalten. "Da ist die Verantwortung des Einreisenden gefragt." Denn die rheinland-pfälzische Corona-Verordnung sehe eine Meldung beim Gesundheitsamt vor, ganz gleich ob die Einreise aus einem innerdeutschen oder ausländischen Risikogebiet erfolge. "Wir haben eine ganz starke Eigenverantwortung. Dafür zu sensibilisieren und das Bewusstsein zu schaffen, ist maßgeblich an dieser Stelle." Keine Quarantäne-Regeln innerhalb von Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin schloss allerdings aus, dass Quarantäne-Regelungen auch innerhalb ihres Bundeslandes in Kraft treten könnten. Auch bei der Durchreise würden Ausnahmen gelten. "Wir haben ja viele, die jetzt durch ein Corona-Risikogebiet durchfahren, um zu einem Zielort zu gelangen. Auch da greift diese Quarantäne-Regelung nicht", sagte Bätzing-Lichtenthäler.