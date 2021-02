Rheinland-Pfalz bereitet sich auf die Einführung von kostenlosen Coronavirus-Schnelltests für seine Bevölkerung vor und kritisiert zugleich den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der hatte die Einführung der Massentests versprochen.

Landesweit solle es so viele Testmöglichkeiten geben wie nur möglich, teilte das Mainzer Gesundheitsministerium am Freitag mit. So sollen die im vergangenen Jahr eingerichteten Fieberambulanzen als Teststationen genutzt und teilweise reaktiviert werden. Auch die Freiwilligen Feuerwehren, Verbandsgemeinden und Arztpraxen sollen beim Aufbau des Angebots beteiligt werden. Großunternehmen könnten die Tests auch im Betrieb anbieten. Das Land stehe in Verhandlungen mit Ärztevereinigungen, Unternehmerverbänden und anderen Partnern.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist nach Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von der Ankündigung der Bundesregierung, demnächst kostenlose Corona-Tests anzubieten, überrumpelt worden. "Trotzdem sage ich, es ist ein Fortschritt. Weil ich überzeugt davon bin, dass mehr Tests wirklich etwas bringen", sagte sie am Freitag bei Sat.1. Dass sich die Bundesregierung nun entschließe, "das endlich kostenfrei" zu machen, sei eine gute Sache. "Wir werden bereit sein, dass die Testungen am Ende auch funktionieren."

Spahn: Ab März können Bürger sich kostenlos testen lassen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass sich ab Anfang März alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen können. Ein positiver Befund soll dann durch einen genaueren PCR-Labortest bestätigt werden.

Kritik: Kein einheitliches Vorgehen abgestimmt

Auch die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bemängelte am Freitag, der Vorstoß sei nicht ausreichend abgesprochen: "Die Abstimmung mit den Bundesländern für ein einheitliches Vorgehen bleibt hierbei leider auf der Strecke", sagte sie. Trotzdem werde Rheinland-Pfalz bereit sein.

Weniger als zwei Wochen vor dem in Aussicht gestellten Start der Massentests seien noch viele Fragen offen, etwa die Verteilung der Schnelltests und die anschließende Abrechnung. Schnelltests zur Diagnose einer Coronavirus-Infektion zeigen bereits nach wenigen Minuten ein Ergebnis an, sind jedoch recht fehleranfällig. Bislang stehen sie nur ausgewählten Personengruppen zur Verfügung. In Rheinland-Pfalz können sich anlasslos beispielsweise Lehrkräfte und Kindergarten-Personal testen lassen. Schon seit dem vergangenen Herbst werden die Schnelltests auch in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt. Allerdings gab es dort schon in der Vergangenheit oft nicht genügend Personal, um alle Besucher vorab zu testen.