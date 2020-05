Wird Lars Brocker, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, Bundesverfassungsrichter? Entscheidend wird sein, ob Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich im Kreis ihrer SPD-Amtskollegen durchsetzen kann.

Denn die SPD hat das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Bundesverfassungsrichter Johannes Masing, dessen Amtszeit formal schon im April nach zwölf Jahren endete. Drei Kandidaten sind im Rennen: neben Brocker sind das der Berliner Jura-Professor Martin Eifert und der Vorsitzende Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Jes Möller.

VGH-Präsident Lars Brocker einer von drei Bewerbern Lars Brocker, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, ist im Gespräch für das Amt eines Bundesverfassungsrichters in Karlsruhe. Er ist einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Richter Johannes Masing.

Brockers Konkurrenten

Vor allem Möller bekam in den vergangenen Tagen viel öffentliche Unterstützung, wäre er doch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung der erste ostdeutsche Richter am Bundesverfassungsgericht. Dietmar Woidke, SPD-Regierungschef aus Brandenburg, hat sich öffentlich stark gemacht für den langjährigen Präsidenten des Brandenburger Landesverfassungsgerichts. "Das ist die letzte Chance, einen Ostdeutschen mit einer gebrochenen Biographie in dieses Amt zu bringen", sagte Woidke dem Berliner "Tagesspiegel".

Möller hatte sich in der DDR in einer kirchlichen Umweltgruppe engagiert, da das Ministerium für Staatssicherheit ihm zunächst ein Studium verwehrte, als Gärtner gearbeitet und erst nach der Wende an der Freien Universität Berlin begonnen, Jura zu studieren. Auch Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee hat sich am Montag für ihn ausgesprochen. Allerdings ist Möller in der Vergangenheit bei Bewerbungen für das Bundesverwaltungsgericht zweimal nur mit "mäßig" bewertet worden.

Berlin schickt Prof. Dr. Martin Eifert ins Rennen. Er soll laut einem Bericht von "Legal Tribune Online" auch schon einmal bei den Grünen als Kandidat im Gespräch gewesen sein, die das Vorschlagsrecht für den zweiten freiwerdenden Posten (Nachfolge Andreas Voßkuhle) haben, sich aber inzwischen für die Frankfurter Professorin Astrid Wallrabenstein entschieden haben. Für das "SPD-Ticket" nach Karlsruhe hat Eifert wohl nur Außenseiterchancen.

Vorstellungsrunde per Video

Am Sonntag jedenfalls mussten sich die drei Bewerber Corona-bedingt in einer Videokonferenz den sozialdemokratischen Regierungschefs vorstellen. Es wird nun auf das Geschick von Malu Dreyer ankommen. Nicht zuletzt als SPD-Übergangsvorsitzende hat sie sich in der SPD eine herausragende Stellung erarbeitet. Dieses Gewicht muss sie jetzt in die Waagschale werfen.

Mit allen Wassern gewaschener Pragmatiker

Lars Brocker gilt als mit allen Wassern gewaschener Pragmatiker, der seine Karriere im Wissenschaftlichen Dienst des Landtags Rheinland-Pfalz begann, unter anderem als Justitiar der SPD-Landtagsfraktion Erfahrungen sammelte, bevor er Landtagsdirektor wurde und 2012 an die Spitze der rheinland-pfälzischen Justiz rückte. Brocker ist SPD-Mitglied, genießt aber auch Ansehen und Wertschätzung über die Parteigrenzen hinweg, auch dank seiner geschickten Verhandlungsführung in Koblenz.

Schon bei der nächsten Sitzung des Bundesrates am kommenden Freitag - dort müsste er mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden -könnte seine Wahl stattfinden. Zunächst aber muss Dreyer die roten Fahnen hinter ihrem Kandidaten vereinen.