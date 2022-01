Landessynode der Kirche im Rheinland stellt Seelsorge in den Mittelpunkt

Mit einem aus der Düsseldorfer Johanneskirche gestreamten Gottesdienst ist die 75. Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland am Sonntag eröffnet worden. Sie läuft auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie digital ab. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Versammlung steht das Thema Seelsorge. "Seelsorge ist die Kernaufgabe von uns als Kirche - in allem, was wir tun", sagte der vor einem Jahr neu gewählte rheinische Präses Thorsten Latzel. Dazu gehöre auch der Schutz der Umwelt. "Wir haben vielfach den Kontakt zu unseren Mitgeschöpfen und damit auch zu uns selbst verloren", predigte Latzel. Das Gebiet der rheinischen Kirche mit derzeit etwa 2,4 Millionen Mitgliedern erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.