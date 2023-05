Feuerwerk, Schiffskonvoi und Volksfest - das ist Rhein in Flammen. Zuletzt gab es um die traditionelle Veranstaltungsreihe allerdings viele Diskussionen: unter anderem wegen gestiegener Kosten und der Umweltschutzaspekte. Am Dienstag informierten die Verantwortlichen in einer Pressekonferenz, ob Rhein in Flammen überhaupt noch eine Zukunft hat.