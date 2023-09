Clean-Up-Aktion an der Mosel

Auch in Hatzenport an der Mosel waren am Samstag im Zuge der Aktion RhineCleanUp einige Helferinnen und Helfer unterwegs. Mit Müllzangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, wurde alles gesammelt, was auf den Straßen und am Ufer zu finden war. In diesem Jahr aber wurde in Hatzenport nicht so viel Müll gesammelt, wie die Jahre zuvor.