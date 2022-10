Wenn Sarkophage und Wikingersteine auf Reisen gehen

Was ist das für ein Aufwand, wenn ein ganzes Museum umzieht. Jahrelang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz diese Aktion geplant. Vom Kurfürstlichen Schloss geht es in einen Neubau in der Altstadt. In mehreren Etappen. Und bei der Etappe am Montag drohten jede Menge Fallstricke, wie das Video zeigt.

Seit 2017 war das RGZM schon geschlossen, um den Umzug vorzubereiten. Wie Museumssprecherin Ebru Esmen dem SWR mitteilte, handelt es sich um eine logistische Herausforderung und ein Mammutprojekt für alle Abteilungen im ganzen Haus.

70.000 Kartons werden für Umzug des Museums gebraucht

200.000 Objekte seien fotografiert und digital erfasst worden. So wurde jedes Objekt mit Foto und Inventarnummer sowie Barcode versehen. Der Umzug werde von einer Kunstspedition durchgeführt, die das sensible Umzugsgut so sicher wie möglich in den Neubau bringen soll.

Insgesamt müssten 70.000 Kartons sowie ein paar hundert Großobjekte transportiert werden. Dafür werden den Angaben zufolge drei Lkw eingesetzt, die schätzungsweise knapp 200 mal fahren müssen. Zuerst sollen kleine bis mittlere Objekte umziehen, zum Schluss dann die großen Objekte.