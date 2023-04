++ EM-Bronze für Ringer ++ Menschen aus Rhein gerettet ++ Noch kein Geld für Geflüchtete ++

7:35 Uhr

"Tag des Wäscheaufhängens"

Da es nachrichtlich heute etwas ruhiger ist in Rheinland-Pfalz, schauen wir mal, was es sonst so gibt. In der Schublade "kuriose Feiertage" lässt sich immer etwas finden, so auch heute: Es ist "national hanging out day" in den USA. Und damit ist nicht etwa gemeint, draußen faul in der Sonne abzuhängen -die derzeit ja sowieso kaum scheint. Nein, es geht ums Wäsche aufhängen - auf der Leine oder dem Wäscheständer, vorzugsweise draußen, weil es anschließend gut riecht. Und im Gegensatz zum Wäschetrockner auch keinen Strom verbraucht.

Wie ist das bei euch? Bevorzugt ihr luftgetrocknete Wäsche oder steckt ihr alles in den Trockner? Stimmt ab!

Wäsche auf die Leine oder in den Trockner?