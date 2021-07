Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen. Normalerweise bedeutet das für die Gastronomen in Rheinland-Pfalz: Außenbestuhlung abbauen, die Gäste sitzen lieber wieder drinnen. In Corona-Zeiten bereitet der Herbst den Wirten vor allem Sorgen.

"Natürlich macht man sich Gedanken", sagt Bruno Lambri, Inhaber des Mainzer Restaurants "Bei Bruno". Normalerweise kann er in seinem italienischen Lokal rund 60 Gäste bedienen. Aktuell - wegen der Abstands- und Hygienevorschriften - nur noch knapp die Hälfte.

"Im Sommer kann man den Gästen immerhin noch Tische auf der Terrasse anbieten - da habe ich noch mal 19 Plätze mehr", berichtet der Gastronom. Im Herbst und Winter müsse man mit den verbleibenden 32 Plätzen im Innenraum hinkommen.

Einige Gäste wollen nicht im Innenbereich sitzen

Kundschaft habe er zur Zeit noch regelmäßig. "Besonders die Terrasse nehmen die Leute gut an." Das sei jedoch nicht von Anfang an so gewesen, erzählt Lambri. Er habe das Restaurant nach der angeordneten Schließung am 2. Juni wiedereröffnet. "In den ersten Tagen hatten wir gerade einmal sechs Gäste am Abend. Das war schon ein mulmiges Gefühl."

Über die Wochen hinweg hätten sich die Gäste aber gut an die Corona-Regeln gewöhnt. Die Terrasse sei zur Zeit fast immer voll belegt - "toi, toi, toi". Auch den Innenbereich hätten die Leute nach und nach besser angenommen. Er habe jedoch auch Situationen erlebt, in denen die Gäste nicht drinnen sitzen wollten, wenn die Terrasse voll belegt war, berichtet der Gastronom. "Die sind dann wieder gegangen."

Investitionen sollen Gäste locken

Um den Innenbereich für die Gäste attraktiver zu machen, hat Lambri viel Geld in die Hand genommen, erzählt er. "Im August habe ich alle Lüftungsrohre in Küche und Gastraum von einer Fachfirma reinigen und desinfizieren lassen. Das waren fast 45 Meter Rohrsystem." Er habe investiert in der Hoffnung, dass die Gäste dadurch ein besseres Gefühl hätten, wenn sie sich ab Herbst wieder nach drinnen setzen müssten.

Außerdem habe er seine Webseite aktualisiert und die Speisekarte online gestellt, so dass man auch einfacher zum Mitnehmen bestellen könne, falls man nicht im Restaurant essen wolle. Den Lockdown wieder gutmachen? "Kann man nicht", sagt Lambri. Ihm seien Summen im hohen fünfstelligen Bereich entgangen. "Das ist aber nicht weg, hoffe ich. Die Feiern werden nachgeholt!"

In Mainz und Trier greifen besondere Hilfsmaßnahmen

Die Städte in Rheinland-Pfalz versuchen, die Gastronomen in Zeiten der Corona-Krise zu unterstützen. In Mainz und Trier ist es beispielsweise schon seit einigen Monaten erlaubt, Parkplätze in Flächen für die Außengastronomie umzuwandeln. Der zusätzliche Platz soll es den Betreibern erleichtern, sich an die Hygienevorschriften zu halten.

An dieser Regelung wollen die beiden Städte auch in den kalten Monaten - bis Ende des Jahres - festhalten. Auch die Sondernutzungsgebühren, zum Beispiel für Außenbestuhlung, werden in Mainz und Trier für das gesamte Jahr 2020 nicht erhoben.

Kommen Hilfspakete auch in Kaiserslautern und Ludwigshafen?

In Kaiserslautern liegen noch keine Anfragen seitens der Gastronomie zur Unterstützung im Winter vor, heißt es von der Stadt auf SWR-Anfrage. Sobald man wisse, was benötigt werde, müsse man klären, ob man den Restaurants über die Winterzeit entgegenkommen könne.

Auch in Ludwigshafen ist momentan kein Maßnahmenpaket in Planung, teilt die Stadt mit. Man beobachte die Entwicklung der Corona-Pandemie und berate sich gemeinsam mit der Kommunalpolitik. Die finanziellen Möglichkeiten der Stadt seien jedoch begrenzt.

Heizpilze in Rheinland-Pfalz nicht verboten

Um die Außen-Saison etwas verlängern zu können, könnten die Gastronomen im Land auch Heizpilze in Betracht ziehen. "Das mache ich aber nicht", sagt Lambri. "Selbst wenn ich die Leute damit warm halten könnte, das Essen würde schneller kalt werden. Da geht nach meinem Geschmack Qualität vor Quantität. Wenn es draußen kälter wird, kann man bei uns eben einfach nicht mehr draußen sitzen."

Wie umweltschädlich sind Heizpilze?

Grundsätzlich verboten sind Heizpilze in Rheinland-Pfalz nicht. Anders im Nachbarbundesland Baden-Württemberg: Dort sind die Wärmestrahler derzeit in Stuttgart, Ludwigsburg, Tübingen und der Altstadt von Konstanz nicht erlaubt. Besonders vonseiten der Umweltschützer ist die Kritik an Heizpilzen groß.

Städte befürworten klimafreundlichere Heiz-Varianten

Auch in Kaiserslautern steht man Heizpilzen aus Klimaschutz-Gründen kritisch gegenüber. Das teilt die Stadt auf SWR-Anfrage mit. Ähnlich sieht es in Ludwigshafen aus. Die Stadt Trier schlägt den Gastronomen vor, lieber klimafreundlichere Varianten wie beispielsweise Infrarot-Geräte zu nutzen.