"Es war wirklich eine betroffene Stille"

"Verstörend, völlig unnormal, man hat Tränen in den Augen" - selbst erfahrene Ermittler und Juristen sind zutiefst schockiert von der brutalen Tötung zweier Polizisten. In einer Pressekonferenz wurden heute Details veröffentlicht. Die beiden Hauptverdächtigen sitzen wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in U-Haft. SWR-Reporterin Alexandra Dietz schildert ihre Eindrücke von der Pressekonferenz.