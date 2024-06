Eine sichere und friedliche Fußball-Europameisterschaft in Deutschland soll unter anderem durch verstärkte Grenzkontrollen erreicht werden. Gewaltbereite Fans oder gar Terroristen sollen dadurch an der Einreise gehindert werden. Vor dem Spiel Belgien gegen die Slowakei in Frankfurt hat sich Ansgar Zender in der Eifel an der Grenze zu unserem Nachbarland umgesehen.