Die Wahlnacht in den USA - aus RLP-Sicht

Die Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl in den USA war deutlich weniger eng, als viele vorausgesagt hatten. Wie die Menschen in Rheinland-Pfalz die Nacht erlebt haben, haben drei SWR-Reporter dokumentiert: am Dienstagabend im Donnersbergkreis, um Mitternacht an der Uni Mainz und am Mittwochmorgen in Trier.