Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz werden im Messenger-Dienst Telegram in mehreren Gruppen gefälschte deutsche Impfpässe zum Kauf angeboten. Betroffen sei auch das Impfzentrum Frankenthal.

Die Impfpässe werden nach dem Bericht von Report Mainz mit Fotos beworben, auf denen Stempel, Unterschriften und Aufkleber mit Chargennummern zu sehen sind. Laut Stempel stammten die Impfpässe aus großen deutschen Impfzentren wie zum Beispiel Bonn, Frankfurt, Augsburg oder Frankenthal - aber auch Impfpässe aus Düsseldorf und München würden im Internet zum Kauf angeboten.

Zwei gefälschte Imfpässe liegen Report vor

Dem Politikmagazin liegen nach eigenen Angaben zwei dieser gefälschten Impfausweise vor. Es handelt sich dabei um die gelbe internationale Bescheinigung über Impfungen. Der Stempel besagt "IMPFZENTRUM FRANKFURT, Ludwig-Erhard-Anlage 1" und ist unterschrieben. Außerdem sind in dem Dokument zwei Aufkleber mit der Aufschrift "Comirnaty" (Biontech/Pfizer) und einer Chargennummer. Die Fälschung ist vom Original kaum zu unterscheiden.

Frankenthal wusste nichts von gefälschten Pässen

Die Stadtverwaltung Frankenthal teilte mit, sie habe bisher keine Kenntnis von gefälschten Impfpässen gehabt. Es gebe aber mehrere Hinweise, wonach ein solcher gefälschter Impfpass zu erkennen sei. In dem falschen Pass gebe es eine spezielle Kategorie für "Covid-19"-Impfungen die in echten Ausweisen gar nicht vorhanden seien. In einem Stempel habe die Stadt einen Schreibfehler entdeckt: statt 'Landesimpfzentrum' stehe dort 'Landnesimpfzentrum'. Zudem sei die angegebene Chargennummer des Vakzins im Impfzentrum Frankenthal gar nicht verimpft worden und die echten Aufkleber sähen etwas anders aus.