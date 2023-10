Im Stadtgebiet von Zweibrücken bereitete man sich am Morgen auf eine Bombenentschärfung vor und der DGB kritisiert, dass vielen Rheinland-Pfälzern die Rente nicht reicht. Mehr dazu hier im Ticker.

9:45 Uhr Pferdemarkt beim Lukasmarkt in Mayen Und an dieser Stelle noch ein Veranstaltungstipp: Beim Lukasmarkt in Mayen findet heute der traditionelle Pferdemarkt statt. Etwa 40 Händler verkaufen ihre Tiere - nicht nur Pferde, auch Gänse und Hühner. Ansonsten gibt es auf dem Pferdemarkt viel Kirmesstimmung. Zum Beispiel kann Traktorfahren ausprobiert werden, außerdem wird es eine Pferdeshow geben. Neu im Programm ist das sogenannte Hobby-Horsing, bei dem die Teilnehmer mit einem Steckenpferd über verschiedene Hindernisse springen. Wer sich über diesen Sport genauer informieren möchte, kann sich das folgende Video anschauen: Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17.10 um 9:30 Uhr.

9:30 Uhr Freiheitsliebende Kühe unterwegs Gut, wir hatten heute schon Spinnen im Ticker-Programm - aber insgesamt zu wenig Tiere! Ich hätte deshalb eine Herde Kühe in Langenlonsheim anzubieten, die einmal eine Flugreise unternehmen wollte. Vielleicht war aber auch einfach das Gras rund um den Flugplatz Langenlonsheim satter. Jedenfalls büxten die Kühe am Sonntag aus ihrer Weide aus und machten sich auf in Richtung Flugplatz. Dort wurde vorsichtshalber der Flugbetrieb eingestellt, denn den Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einer Kuh hätte man der Versicherung wohl auch nicht erklären können. Der Feuerwehr gelang es zusammen mit dem Besitzer der Kühe, die tierische Reisegruppe wieder einzufangen. Die Kühe liefen an der Nahe entlang Richtung Flugplatz Langenlonsheim. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Langenlonsheim Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 17.10.2023 ab 6:00 Uhr.

9:20 Uhr Das geschah am 17. Oktober 1956: Das Kernkraftwerk Calder Hall in England wird in Betrieb genommen. Es ist das erste kommerzielle Atomkraftwerk der Welt. 1973: Mit dem Beschluss arabischer Länder, die Erdölförderung zu drosseln und den Ölpreis drastisch anzuheben, wird eine weltweite Energiekrise ausgelöst. 1998: Im Nigerdelta sterben bei einer Explosion einer Erdöl-Pipeline rund 1.200 Menschen. 2015: Kurz vor der Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin rammt ein Rechtsextremist der parteilosen Kandidatin Henriette Reker ein Messer in den Hals. Reker überlebt den Mordversuch nur knapp. 2016: Bei einem Brand und einer Explosion auf dem Gelände des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen kommen fünf Menschen ums Leben.

9:00 Uhr Deichläufer in Bodenheim gesucht Ihr seid gerne an der frischen Luft, Zeitungsaustragen ist euch aber zu früh? Ihr kontrolliert gerne, Falschparker aufschreiben findet ihr aber asozial? Dann habe ich vielleicht die passende Betätigung für euch: Deichläufer in der Verbandsgemeinde Bodenheim! Was sich anhört wie der Vogel des Jahres, ist in Wirklichkeit eine sehr wichtige Tätigkeit: Wenn der Rheinpegel hoch steht, müssen die Deichläufer genau schauen, ob der Damm aufgeweicht ist, zu brechen droht oder ob Wasser durchläuft. Interessierte können sich bei der Verbandsgemeinde melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17.10.2023 um 8:30 Uhr.

8:50 Uhr Statement Mainz 05 zu Pro-Palästina-Post erwartet Der FSV Mainz 05 hat für heute eine Stellungnahme zu einem Instagram-Post seines Fußballprofis Anwar El Ghazi angekündigt. El Ghazi hatte mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel und die israelische Offensive den Spruch "Vom Fluss zum Meer, Palästina wird frei sein" (Original: From the river to the sea, Palestine will be free) gepostet, der Israel letztlich das Existenzrecht abspricht. Später hatte El Ghazi den Post gelöscht.

8:40 Uhr 👻 Euer Foto: Halloween-Haus in Linkenbach Kein Wunder, dass dieses Haus zum Verkauf steht: Hier spukt es offenbar! Dagmar Buurmann-Kruchem hat uns dieses Foto ihres Halloween-Hauses in Linkenbach geschickt. Wie sie schreibt, ist es fast fertig dekoriert. Ich finde, es sieht so schon sehr gruselig aus. Mal sehen, wie viele Kinder sich trauen, hier an Halloween zu klingeln! SWR Dagmar Buurmann-Kruchem

8:10 Uhr DGB: Rente reicht oft nicht aus Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz reicht die gesetzliche Rente nicht zum Leben. Das zeigt der aktuelle Rentenreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Armut drohe vor allem Frauen sowie Menschen, die aufgrund von körperlichen oder psychischen Erkrankungen eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Der DGB fordert zum einen bessere Arbeitsbedingungen: Psychische Erkrankungen wie Burnout seien die Hauptdiagnose, die zu Erwerbsminderung führe. Zum anderen brauche es mehr Kitaplätze, damit vor allem Frauen Familie und Beruf besser vereinen und durch mehr Beschäftigung höhere Renten bekommen könnten. Insgesamt müssten nach Ansicht des DGB mehr Unternehmen höhere Tariflöhne bezahlen. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 17.10.2023 um 6:00 Uhr.

8:00 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute nach Israel zu einem Solidaritätsbesuch. Es gehe, so Scholz, auch um "konkrete praktische Fragen" wie die Sicherheitslage im Land und darum, die Organisation humanitärer Hilfe zu besprechen. Zudem solle ausgelotet werden, wie verhindert werden könne, dass sich der Konflikt auch auf andere Regionen wie den Norden Israels ausweite. Danach reist Scholz weiter nach Ägypten. Das Höchste Gericht in Indien will heute sein Urteil zu der Frage verkünden, ob gleichgeschlechtliche Ehen in dem Land zugelassen werden sollen. Die Regierung der hindunationalistischen BJP-Partei hatte dazu bislang eine konservative Haltung eingenommen. Mehrere Paare hatten sich an das Gericht gewandt, um eine gesetzliche Regelung zu erreichen. Das Gericht hatte bereits 2018 die Situation der LGBTQ-Rechte grundlegend geändert, indem es die Strafbarkeit von einvernehmlichem Sex von Homosexuellen für ungültig erklärte. In China beginnt der zweitägige Seidenstraßen-Gipfel. Es ist das dritte große Treffen zur chinesischen Infrastruktur-Initiative der "Neuen Seidenstraße". Es werden zahlreiche Staatsgäste erwartet. Darunter soll auch der russische Präsident Wladimir Putin sein.

7:50 Uhr Gutachten: Kreis Ahrweiler war auf die Flutkatastrophe nicht ausreichend vorbereitet Es ist ein Ergebnis, das wenig erstaunt: Ein von der Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegebenes Gutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der Landkreis Ahrweiler auf die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal schlecht vorbereitet war. Weil kein ausreichendes Einsatzführungskonzept vorgelegen habe, habe die Technische Einsatzleitung nicht angemessen handeln können. Das Gutachten ist auf unseren Social-Media-Seiten rege diskutiert worden.

7:30 Uhr 🕷️ Flink und haarig: Das Spinnen-Quiz Hilfe, die passt ja kaum aufs Bild! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/F. Hecker | F. Hecker Auf einmal sitzen sie da: groß, haarig, unberechenbar. Eben noch regungslos, krabbeln sie auf einmal mit irrem Tempo los. Spätestens jetzt ist die Zeit für einen spitzen Schrei gekommen! Ihr ahnt es schon, die Rede ist von von dicken, dunklen Spinnen, wie sie im Herbst vermehrt in die Häuser kommen. Besonders häufig trifft man dabei die Hauswinkelspinnen an, auch Hausspinnen genannt. Ja, schon klar, sie tun nichts, vertilgen Unmengen Insekten und sind deshalb extrem nützlich - aber mir persönlich ist es doch lieber, sie bleiben draußen in der freien Natur. Wisst ihr eigentlich, welche Lebenserwartung so eine Hausspinne hat? Wie alt kann die Hausspinne im Extremfall werden? Ein Jahr. Sechs Jahre. Zehn Jahre. irrelevant: Ein Jahr.

richtige Antwort: Sechs Jahre.

irrelevant: Zehn Jahre. Die gegebene Antwort ist Nach Angaben des Umweltbundesamtes kann eine Hausspinne bis zu sechs Jahre alt werden. Das ist aber im weltweiten Vergleich gar nichts. Eine australische Falltürspinne, die unter Beobachtung von Wissenschaftlern stand, ist im Jahr 2016 im Alter von mindestens 43 Jahren gestorben - nicht an Altersschwäche, sondern am Stich einer Wespe.

7:20 Uhr Euer Foto: Blätterrauschen beim Abendspaziergang Ticker-Leserin Judith Scherf hat sich raus in die Kälte gewagt und einen Abendspaziergang auf der Insel Niederwerth unternommen. Dort sieht die Natur schon recht herbstlich aus. Gab es danach zuhause einen schönen warmen Tee? SWR Judith Scherf

7:15 Uhr Neuer Rekordwert bei Flüchtlingszahlen In der vergangenen Woche sind nach Angaben des Integrationsministeriums 634 Flüchtlinge neu in Rheinland-Pfalz angekommen. Die Asylbewerberinnen und -bewerber werden zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht. Sie sollen dann nach und nach auf die Kommunen verteilt werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 17.10.2023 um 6:00 Uhr.

Nach dem Wasserrohrbruch unter der B9 zwischen dem Ludwigshafener Stadtteil Edigheim und Frankenthal bleibt die Bundesstraße bis in den Vormittag hinein Richtung Norden gesperrt. Neben Reparatur- und Reinigungsarbeiten soll untersucht werden, ob die Fahrbahn unterspült wurde.

6:40 Uhr Gehören die Knochen von der Ahrmündung zu Vermissten der Flutkatastrophe? Gestern hatte ich euch schon eine Meldung über einen Knochenfund an der Ahrmündung im Morningticker verlinkt. Allzuviel war da noch nicht bekannt, doch im Tagesverlauf hat sich einiges getan: Die Polizei hat den Fundort noch einmal mit Spezialkräften umgegraben und weitere Knochen gefunden. An manchen Skelettteilen waren noch Kleidungsreste, was die Vermutung unterstützt, dass es sich um menschliche Knochen handelt. Und es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um eine der beiden noch vermissten Personen der Flutkatastrophe handelt. Warum, erzählt euch mein Kollege Constantin Pläcking im Video: Video herunterladen (44,1 MB | MP4)

6:25 Uhr Bombenentschärfung in Zweibrücken Bei Bauarbeiten in Zweibrücken ist gestern eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Mittag entschärft werden. Der Blindgänger befindet sich zwischen dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung und der Berufsbildenden Schule. Ab 9 Uhr müssen die Anwohner in einem Radius von 250 Metern rund um den Bombenfundort das Gebiet verlassen. Wer genau betroffen ist, könnt ihr hier nachlesen: Zweibrücken Sperrung aufgehoben Weltkriegsbombe in Zweibrücken ist entschärft Im Stadtgebiet von Zweibrücken ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger wurde am Dienstagmittag ohne größere Probleme entschärft. 14:00 Uhr SWR4 RP am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr 🌤️ Das Wetter: Erst Wolken, dann Sonne Das sind doch mal schöne Aussichten für den heutigen Feierabend: Am Vormittag ist es zwar noch stark bewölkt in Rheinland-Pfalz - doch die Wolken ziehen weiter und der Nachmittag wird sonnig. Die Temperaturen klettern auf 14 Grad. Video herunterladen (28,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Der Bund der Steuerzahler stellt am Vormittag in Berlin sein Schwarzbuch 2023/24 vor. Darin werden wie in jedem Jahr Projekte präsentiert, bei denen Steuern verschwendet wurden. Auch Vorkommnisse aus Rheinland-Pfalz werden in dem Bericht genannt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz-Saarland stellt heute seinen Rentenreport für Rheinland-Pfalz vor. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Berichts liegen diesmal auf Erwerbsminderungsrenten und älteren Menschen im Arbeitsmarkt. Am Landgericht Mainz beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes an einer Frau. Der in Österreich lebende Angeklagte soll sich in eine liierte Frau verliebt haben, die seine Liebe nicht erwiderte. Bei einem Treffen soll der Mann mit einem Messer insgesamt elf Mal auf die Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. In Mainz findet am Nachmittag die Armutskonferenz Rheinland-Pfalz statt. Im Rahmen des Internationalen Tages für die Beseitigung der Armut sprechen unter anderem Albrecht Bähr von der Diakonie und Sozialmediziner Gerhard Trabert. Der Internationale Tag für die Beseitigung der Armut wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird seit 1992 begangen. Er soll darauf aufmerksam machen, dass Armut weltweit für Millionen Menschen Realität ist.