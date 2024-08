Fahrrad-Demo gegen Atomwaffen

per Mail teilen

Mehr als 100 Radfahrer haben sich am Samstag wieder auf die Strecke gemacht, um für eine Welt ohne Atomwaffen zu kämpfen. Ihre Demo-Tour begann in der Nähe von Stuttgart und führte von dort durch Mannheim, die Westpfalz und den Pfälzerwald wieder zurück ins Schwäbische - insgesamt 340 Kilometer. Die Fahrrad-Demo fand in diesem Jahr zum 20. Mal statt.