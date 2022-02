Der Landesbetrieb Mobilität baut und unterhält einen Großteil des Straßennetzes im Land. Nun gibt es Kritik vom Landesrechnungshof. Er kritisiert, der Landesbetrieb prüfe und überwache Stützbauwerke, also Wände und Mauern an Straßen, häufig nicht so, wie es sein sollte. mehr...