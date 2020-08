Jäger haben im vergangenen Jagdjahr so viel Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild wie noch nie in Rheinland-Pfalz geschossen. Insgesamt seien 102.502 Tiere erlegt worden, teilte der Landesjagdverband mit.

Mit rund 89.500 Tieren habe es sich überwiegend um Rehwild gehandelt. Der Verband sprach mit Blick auf die Gesamtzahl von einem Allzeithoch. Im vorherigen Turnus hatten die Jäger insgesamt 101.075 Tiere erlegt.

Der Verband wertete den Anstieg der Zahlen positiv. "Trockenheit und Käferbefall haben unseren Wäldern zugesetzt. Eine vorausschauende und an die Umstände angepasste Jagd ist ein Instrument, um den Aufbau von klimastabilen Wäldern zu unterstützen", sagte Dieter Mahr, Präsident des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz.

Mehr als 100.000 Wildschweine geschossen

Auch bei den Wildschweinen verzeichnet der Jagdverband ein deutliches Plus: mehr als 100.000 sind im vergangenen Jagdjahr erlegt worden. Das seien so viele wie noch nie zuvor und 75 Prozent mehr als im Jagdjahr davor, teilte der Verband mit. "Nach wie vor stellt die Afrikanische Schweinepest in Belgien eine latente Gefahr dar", so Mahr. "Daher ist es notwendig, die Wildschweinbestände gering zu halten, um eine mögliche Ausbreitung in Rheinland-Pfalz zu erschweren."

Das Jagdjahr 2019/2020 begann am 1. April 2019 und endete am 31. März 2020.