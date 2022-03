Steuereinnahmen von Kommunen 2021 auf Rekordniveau

per Mail teilen

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr so viel Steuern eingenommen wie noch nie. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verzeichneten die Kommunen 2021 insgesamt 5,9 Milliarden Euro an Steuer-Einnahmen. Das waren 1,3 Milliarden Euro oder 28 Prozent mehr als im Jahr davor. Vor allem stiegen demnach die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Dabei ragen die Kommunen Mainz und Idar-Oberstein heraus. Allein diese beiden Kommunen - bzw. die Unternehmen, die dort Steuern zahlten - seien zu mehr als 60 Prozent für den Anstieg der Gewerbesteuer-Einnahmen verantwortlich. Zu nennen wären hier unter anderem die Einnahmen des Mainzer Unternehmens BioNTech.