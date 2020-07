per Mail teilen

Nach den ersten drei Ferienwochen haben sich hunderte Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten bei den Behörden in Rheinland-Pfalz zurückgemeldet. Das Land will die Corona-Tests ausweiten - und ist sich dabei mit den anderen Bundesländern einig.

Im Juli wurden im Gesundheitsamt Mainz-Bingen fast 400 Reiserückkehrer aus Risikogebieten im System erfasst. Im Kreis Alzey-Worms waren es den Angaben zufolge mehr als 120. Das teilten die Gesundheitsämter der Kreise auf SWR-Anfrage mit.

In der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist festgelegt, dass sich Menschen, die aus einem Risiko-Gebiet zurückkehren, zwei Wochen in Quarantäne begeben und beim zuständigen Gesundheitsamt melden müssen.

Man habe den Eindruck, dass Reisende "sehr gut informiert" seien, heißt es aus Mainz-Bingen. Weil nicht überprüft werden könne, ob sich Rückkehrer tatsächlich melden, sei man aber auf die Eigenverantwortung der Menschen angewiesen.

Verpflichtende Test stehen zur Debatte

Reisende aus Risikogebieten im Ausland sollen künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Auf diese Linie verständigten sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz, ohne zunächst einen formalen Beschluss zu fällen.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte eine solche einheitliche Linie im Vorfeld ebenso angemahnt wie ihr baden-württembergischer Amtskollegen Manfred Lucha (Grüne).

Am Freitag wollen sich die Minister erneut zusammenschalten, um weitere Details zum Umgang mit Reiserückkehrern zu besprechen und ein Gesamtpaket dann auch zu beschließen. Eine Rolle dabei dürften Finanzierungsfragen spielen. Die Tests sollen verpflichtend sein.

Urlaubsrückkehrer steckt neun Menschen an

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Corona-Infizierter aus dem Kreis Neuwied bei seiner Rückkehr neun Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Er war zuvor aus familiären Gründen in ein Risikogebiet gereist. Aus welchem Land er kam, gab der Kreis nicht bekannt.

Landrat Achim Hallerbach (CDU) rechnet daher mit einem Anstieg der Corona-Fallzahlen nach den Sommerferien. Er machte deutlich, wie wichtig die Einhaltung der Reiserückkehrer-Regeln seien. Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssen eine Quarantäne von zwei Wochen einhalten.

Das Land hat eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Risikogebieten im In- und Ausland beschlossen. Danach sind Personen, die aus einer Risikoregion im Inland nach Rheinland-Pfalz einreisen verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Wer zum Beispiel aktuell aus Luxemburg einreist, muss sich grundsätzlich zunächst in Quarantäne begeben und das örtliche Gesundheitsamt informieren. Die Quarantäneanordnung gilt aber nicht für Berufspendler, Einreisen aus medizinischen Gründen, oder bei einem sonstigen triftigen Reisegrund. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Personen auf der Durchreise. Sie kann zudem entfallen, wenn Menschen aus einem Risikogebiet ein ärztliches Attest vorlegen können, das nach einem Corona-Test bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein.

Virologe warnt vor zweiter Ischgl-Situation

Auch der Mainzer Virologe Bodo Plachter schlägt Alarm: "Wir müssen vermeiden, dass Situationen wie nach Ischgl wieder entstehen, wenn Reisende zurückkehren und das Virus über die ganze Republik verbreiten." Man müsse an den gesunden Menschenverstand appellieren und sich vernünftig an Regeln halten, so der Experte.