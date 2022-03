Krieg, Kosten und Corona - Was das Reisen in RLP ausbremst

per Mail teilen

Corona-Pandemie, Kriegsangst, steigende Energiepreise: Die Reiselust der Rheinland-Pfälzer ist zwar nach wie vor da. Die Verunsicherung aber auch.

Bald ist Ostern - und die Sehnsucht nach Sommer, Sonne und Reisen wächst. Nach Angaben der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) planten bei einer Umfrage zum Jahreswechsel, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, 61 Prozent der Befragten in diesem Jahr fest eine Urlaubsreise ein. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 49 Prozent. 28 Prozent haben schon ein festes Ziel. Doch kaum war die Corona-Angst etwas abgeflaut, macht sich jetzt Kriegsangst breit.

In der Vergangenheit hätten laut FUR Katastrophen und Kriege an dem grundsätzlichen Urlaubswunsch nichts geändert. Wie sich allerdings jetzt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf die Nachfrage auswirkt, ist Reise-Veranstaltern und Reisebüro-Inhabern zufolge aber noch gar nicht abzusehen.

Mit Putins Krieg kamen die Reise-Buchungen ins Stocken

Alles andere wäre derzeit "Glaskugellesen", sagt auch Anke Budde, Reisebüro-Inhaberin in Bretzenheim/Nahe, auf SWR-Anfrage. Die unklare Lage in Europa verunsichere auch ihre Kundschaft. Unbeschwert und völlig unbefangen eine Reise zu planen, sei derzeit nur schwer möglich.

Sonne, Strand und Wasser - für viele der Inbegriff von Urlaub schlechthin. SWR

Im Januar und Februar seien die Buchungen bei ihr gut gelaufen, berichtet Budde. Der große Ansturm sei bislang aber ausgeblieben. Das Ostergeschäft laufe gerade an. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sei eine Stagnation zu verzeichnen.

Budde hofft daher auf kurzfristige Buchungen im Sommer. Schließlich sei in Deutschland die Hauptreisezeit noch immer im Sommer. Hauptreiseländer seien nach wie vor Spanien, Italien, Griechenland, Portugal. Aber auch Deutschland als Reiseland spiele eine große Rolle - unter anderem die Mosel- und Naheregion. Generell gebe es - was den Urlaub in Deutschland angehe - steigende Buchungszahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Weniger Hotels, Fachkräftemangel - Urlaub wird teurer

Der Sommerurlaub dürfte allerdings dieses Jahr deutlich stärker ins Geld gehen: Veranstalter berichten von höheren Kosten für Mietwagen und Übernachtungen in Hotels oder Ferienhäusern in Deutschland.

Urlaub in Deutschland teurer als im Vorjahr Nach Daten der Vergleichsportals Check24 kosten Ferienwohnungen in Deutschland in der Hauptreisezeit Juni bis August derzeit im Schnitt zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hotelübernachtungen verteuern sich demnach um durchschnittlich 16 Prozent.

Generell sei der Urlaub teurer geworden, sagt auch Budde. Es gebe weniger Kapazitäten, viele Hotels hätten die Corona-Pandemie nicht überlebt, es fehlten schlicht die Gastgeber. Auch der Fachkräftemangel sei ein Thema. Viel Personal sei in andere Branchen abgewandert. Das alles mache eine Urlaubsreise teurer als in den Vorjahren. Und auch das Geld sitzt bei den meisten Menschen nicht mehr so locker. Da habe die Pandemie Spuren hinterlassen, etwa durch die Kurzarbeit.

Nachfrage und Angebot: Camper und Mietwagen teuer

Deutliche Preisanstiege gebe es auch bei Mietwagen und Campern. "Abgesehen von einer hohen Nachfrage ist aufgrund der momentanen Knappheit an Fahrzeugen auch das Angebot an Mietwagen begrenzt", erklärt der FTI-Group-Chef Ralph Schiller. Deshalb könnten die Preise für spontane Fahrzeugbuchungen höher als in den vergangenen Jahren ausfallen.

Krieg in der Ukraine sorgt für steigende Energiepreise

Einer der jüngsten Preistreiber beim Reisen könnte Putins Krieg gegen die Ukraine werden, der die Energiepreise in die Höhe treibt. Noch sei bei ihnen davon wenig zu spüren, sagt Stefan Baumert, Deutschland-Chef beim Reisekonzern TUI. Für bestehende Buchungen schließe er Treibstoffzuschläge in diesem Sommer aus. Anders sehe das schon bei aktuellen Buchungen aus: Höhere tagesaktuelle Preise und weniger Last-Minute-Schnäppchen seien da eher vorstellbar.

Auch die Lufthansa bereitet ihre Kunden bereits auf steigende Ticketpreise vor. Wichtige Treiber seien der Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei den Flugsicherungen.

Und dann wäre da ja immer noch Corona

In Sachen Corona-Pandemie empfiehlt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, möglichst flexibel zu buchen. Am besten aufgestellt sei man, wenn man circa zwei Wochen vor Reisebeginn frei entscheiden könne, in welches Land man reise - oder eben nicht reise, sagt Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale im SWR. Anders als früher, gebe es jetzt sogenannte Flex-Tarife in der Reisebranche. Dies sei für Verbraucher ein Riesen-Vorteil. Über eine Reiserücktrittsversicherung könnte man dann noch zusätzlich das eigene Risiko absichern, wenn man etwa vor der Reise selbst erkranke.

Allerdings spiele die Pandemie bei den Reisebuchungen nur noch eine untergeordnete Rolle, sagt Reisebüro-Inhaberin Budde. Mit den Einschränkungen, die es derzeit gebe, könnten die meisten Menschen gut leben, sagt sie. Da mache sich eine entspannte Haltung breit. Sie ist überzeugt: "Wir werden einen tollen touristischen Sommer haben."