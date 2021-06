Coronaregeln bei der Bahn

Auch in den Fernzügen der Bahn sollen nach Möglichkeit nicht alle Sitzplätze besetzt werden. Die Reservierungen sind eingeschränkt. Ein Sprecher der Bahn teilte mit: "Wir bieten zunächst weiterhin die Fensterplätze zur Reservierung an. Die Gangplätze werden im Reservierungssystem größtenteils geblockt. Bei Sitzgruppen mit Tisch können nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze reserviert werden. In Abteilen sind noch zwei Sitzplätze reservierbar."

Allerdings werden auch viele Tickets ohne Sitzplatzreservierung verkauft. "Unsere Kund:innen sollen auch weiterhin die Möglichkeit haben, spontan in jeden Zug einzusteigen." Beim Ein- und Aussteigen sowie während der ganzen Fahrt müssen medizinische Masken oder FFP2 Masken getragen werden

Coronaregeln im Flugverkehr

Im Flugverkehr gibt es derzeit überhaupt keine Beschränkungen der Passagierzahlen. Die Fluggesellschaften dürfen alle Maschinen voll besetzen. Die Lufthansa erklärte dazu auf SWR-Anfrage: "Grundsätzlich ist das Risiko, sich während einer Flugreise mit dem Virus anzustecken, extrem gering. Flugzeuge der Lufthansa Group Airlines sind mit Filtern ausgestattet, die die Kabinenluft von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und Viren säubern."

Beim Ein- und Aussteigen sowie während des gesamten Flugs müssen medizinische Masken. Der Kontakt mit dem Kabinenpersonal ist minimiert.