Rheinland-Pfalz gedenkt vielerorts der Opfer der Pogromnacht

Rheinland-Pfalz gedenkt anlässlich der Pogromnacht landesweit der Opfer des Nationalsozialismus. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 waren die NS-Machthaber zur offenen Gewalt gegen die jüdischen Mitbürger übergegangen.

In Mainz fand die zentrale Gedenkstunde der Stadt am Dienstagnachmittag auf dem Synagogenplatz vor den Säulen der ehemaligen Hauptsynagoge statt. Dort versammelten sich etwa 100 Menschen. Die Veranstaltung wurde aufgrund der Corona-Pandemie in verkürzter Form draußen unter freiem Himmel und im Stehen abgehalten.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Anna Kischner, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mainz, gedachten gemeinsam mit dem neuen Rabbiner der Gemeinde, Jan Guggenheim, der Opfer des Naziterrors. In Zeiten, in denen antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen in Deutschland leider zunähmen, solle dieser Gedenktag auch im Zeichen eines Bekenntnisses zu einer offenen und toleranten Gesellschaft stehen, teilte die Stadt mit.

Gedenkstunde in Mainz für die Opfer des Nationalsozialismus SWR

In Mainz wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die beiden großen Synagogen in der Hindenburgstraße und an der Flachsmarktstraße/Ecke Margaretengasse zerstört. Am folgenden Tag zogen Scharen fanatisierter NS-Anhänger durch die Stadt, verwüsteten Geschäfte und Wohnungen von jüdischen Familien, misshandelten und verhöhnten die Besitzer. Mehrere Dutzend jüdischer Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht.

Die Pogromnacht Der Befehl für die Novemberpogrome kam direkt von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Auf einem Treffen der NSDAP-Führung in München erklärte er in einer Hetzrede, die Partei werde antijüdische Aktionen nicht verhindern - diese Information gaben die SA-Führer anschließend telefonisch an ihre Stäbe und Mannschaften durch. Als Vorwand benutzte das nationalsozialistische Regime ein Attentat des 17-jährigen polnischen Juden Herschel Grynszpan auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris, Ernst von Rath. 267 Synagogen und etwa 7.500 Geschäfte jüdischer Einzelhändler wurden in ganz Deutschland zerstört, 91 Menschen nach offiziellen Angaben in der Pogromnacht getötet. Wissenschaftler gehen aber inzwischen von höheren Zahlen aus. An den Gewalttaten beteiligten sich nicht nur SA- und SS-Männer oder Parteimitglieder. Im Volksmund bürgerte sich wegen der zerstörten Fensterscheiben jüdischer Geschäfte der verharmlosende Name "Reichskristallnacht" für die Ausschreitungen ein. Der Begriff wurde später durch die Bezeichnung Pogromnacht ersetzt.

Zahlreiche weitere Gedenkfeiern im Land

In Ludwigshafen wird in der Melanchtonkirche auch des 81. Jahrestages der Deportation Ludwigshafener Bürger in das südfranzösische Lager Gurs gedacht. Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und die Dekane der evangelischen und katholischen Kirche gestalten gemeinsam die Gedenkstunde. Im Anschluss an die Gedenkfeier legt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Platz der ehemaligen Synagoge in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen Kranz nieder.

Die diesjährige Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht in Frankenthal findet am Abend im Dathenushaus statt. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) wird bei der Veranstaltung sprechen. Danach laufen die Teilnehmer zu dem Gedenkstein in der Glockengasse.

In Pirmasens ist eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung in der Synagogengasse geplant. Zudem erinnert eine Ausstellung von Schülerinnen und Schülern an das Schicksal jüdischer Familien. In Wittlich findet am späten Nachmittag ein sogenannter Schweigekreis auf dem Marktplatz statt. In Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) fand bereits am Morgen eine Abschlussveranstaltung statt zu einer Reihe Geschichten von Menschen, die hinter historischen Dokumenten oder den Stolpersteinen stehen.