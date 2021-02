per Mail teilen

Der Verfassungsschutz hat 2020 in Rheinland-Pfalz eine Zunahme der Anzahl von sogenannten Reichsbürgern um 50 auf rund 700 registriert. Das teilte das Innenministerium mit. Reichsbürger lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ab und legen sich mitunter mit Behörden an. Rheinland-Pfalz bilde im bundesweiten Vergleich zwar keinen Schwerpunkt ab, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Dennoch gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Innerhalb der Reichsbürger-Szene gebe es ein großes Aggressionspotential, und sie hätten oft Waffen. Mit Nachdruck würden daher Reichsbürgern Waffen und waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen. Seit November 2016 seien 132 erlaubnispflichtige Waffen entzogen oder freiwillig abgegeben worden. Weitere 800 erlaubnispflichtige Waffen habe die Polizei von zwei Waffenhändlern eingezogen. Außerdem würden Reichsbürger verstärkt bei Protesten gegen die Corona-Vorschriften auftreten. Als besonders bedenklich bezeichnete Lewentz die Mischung aus Hetze, Verschwörungsdenken und Lügen, die sich in der Szene zunehmend verbreite.