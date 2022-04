Bislang 21.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sind bislang rund 21.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst worden. Darunter sind 4.930 Schülerinnen und Schüler sowie 104 Mädchen und Jungen, die in Kindertagesstätten untergekommen sind. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit. Zudem seien bereits 70 ukrainische Lehrkräfte vermittelt worden.