Fünf Zentren sollen Schulen bei Digitalisierung helfen

Fünf regionale Kompetenzzentren sollen Schulen und Schulträger in Rheinland-Pfalz künftig bei der Digitalisierung helfen. Sie sollten beim Auf- und Ausbau der technischen Infrastruktur an den Schulen helfen sowie bei der Entwicklung pädagogisch-didaktischer Formate, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zum Start der fünf Zentren in Neustadt/Weinstraße, Rockenhausen, Rodalben, Neuwied und Trier. Die Zentren seien eine weitere Ergänzung des Netzwerks zur Unterstützung von Schulen und den jeweiligen Trägern, erklärte Hubig.