Regierungsbunker in Alzey öffnet seine Türen

Die Nachfrage nach Luftschutzbunkern in Deutschland wird größer. Das aktuelle Kriegs- und Krisen-Szenario hat das Interesse an solchen unterirdischen Anlagen wachsen lassen. In Alzey steht der frühere Regierungsbunker. Er ist außer Betrieb, eine Art verstecktes Museum. An diesem Wochenende hat er geöffnet.

Der Bunker wurde Mitte der 60er Jahre im Rahmen eines Schulerweiterungsbaus unter der Turnhalle des Alzeyer Aufbau-Gymnasiums errichtet. In manchen Räumen scheint diese Zeit des Kalten Krieges stehen geblieben zu sein. Zwei Wochen lang hätten hier 234 Personen auf über 1.000 Quadratmetern autark leben und arbeiten können. Für vieles war gesorgt. Selbst die im atomaren Ernstfall hilfreichen Jod-Tabletten lagen bereit.