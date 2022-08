Darum darf die Regenbogenflagge an öffentlichen Gebäuden gehisst werden

Welche Flaggen dürfen an Amtsgebäuden wehen? Und gehört die Regenbogenflagge, die mit ihren sechs bunten Streifen für Toleranz steht, dazu? Das sind die Regeln in Rheinland-Pfalz.

In Deutschland ist die Beflaggung staatlicher Gebäude in Bundes- und Landesverordnungen geregelt. So ist im sogenannten Flaggenkalender für Rheinland-Pfalz genau festgelegt, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die staatlichen Flaggen gehisst werden müssen.

Beispiele sind der Tag der Arbeit (1. Mai), der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung (20. Juni) oder der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober). Außerdem ist an den Tagen der Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl des Europäischen Parlaments zu flaggen.

Für welche Gebäude gilt die Verordnung? Die Landesverordnung über die Beflaggung der Dienstgebäude gilt für alle staatlichen und kommunalen Verwaltungen und Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie nicht allein vom Staat unterhaltenen öffentlichen Schulen.

Außerhalb dieser festgelegten Tage entscheiden die Ministerpräsidenten in Absprache mit den Innenministern, ob zu einem bestimmten Anlass eine Flagge auf staatlichen Gebäuden gehisst werden soll. So wurde beispielsweise nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte bei Kusel als sichtbares Zeichen der Trauer die Trauerbeflaggung (halbmast) im Land angeordnet.

Auch welche Flaggen genau gehisst werden dürfen, ist in der Verordnung festgelegt. Je nach Gebäude und Anlass kann das die Landesflagge, die Bundesflagge, die Europaflagge oder eine eventuell geführte Gemeindeflagge sein.

Andere Flaggen dürfen laut Landesverordnung nur mit Genehmigung des Innenministers gesetzt werden. Für das Hissen der Regenbogenflagge wurde eine solche Genehmigung jüngst erteilt. Das teilte die Staatskanzlei auf SWR-Anfrage mit. Über Vorstöße würde im Einzelfall entschieden.

Was ist der Unterschied zwischen Fahne und Flagge? "Als Flagge bezeichnet man ein meistens rechteckiges, ein- oder mehrfarbiges Tuch mit charakteristischem Muster und genormten Abmessungen. Es wird mit einer Leine an einem Mast oder Stock gehisst und ist nicht dauerhaft damit verbunden", heißt es auf der Website der Abteilung Protokoll Inland des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. "Im Unterschied dazu ist eine Fahne ein in der Regel durch Nägel unmittelbar, fest und dauerhaft mit einer Stange verbundenes Stück Tuch und damit zu einem in aller Regel tragbaren Einzelstück geworden. Während besonders im militärischen Zusammenhang der Verlust der eigenen (Truppen-)Fahne Schmach bedeutet(e), kann eine Flagge problemlos ausgetauscht und durch ein neues Exemplar ersetzt werden."

Außerdem ist eine Beflaggung der Dienstgebäude aus besonderen Anlässen möglich: "Aus einem Anlass, der nur eine einzelne Verwaltung berührt, kann die zuständige Stelle dieser Verwaltung für ihre Gebäude die Beflaggung anordnen." (§ 3 Abs. 2 BeflaggV RP) Daher entscheide eine Stadt bei Beflaggungen, die lediglich ihre eigene Verwaltung berühren, eigenständig, erklärt die Staatskanzlei.

So hatte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) angeordnet, dass am 1. August vor dem Stadthaus, dem derzeitigen Sitz der Mainzer Stadtverwaltung, die Regenbogenflagge gehisst wird. Anlass ist die Veranstaltungswoche Sommerschwüle mit dem Christopher Street Day (CSD) am 6. August. Dabei geht es um die Forderung von gleichen Rechten, Akzeptanz und Selbstbestimmung für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle, queere und asexuelle Menschen (LGBTQIA+). Auch auf dem Landtag in Mainz soll am Samstag die Regenbogenflagge gehisst werden. Man wolle damit ganz bewusst ein Zeichen setzen, so ein Landtagssprecher.

Dafür steht die Regenbogenfahne Die Regenbogenfahne steht weltweit für Akzeptanz, Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung und gegen Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie ist seit den 1970er-Jahren das Symbol der queeren Communities - also Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen und steht somit hier vor allem für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Entworfen hat die Fahne der schwule US-Künstler Gilbert Baker; in San Francisco kam sie 1979 zum ersten Mal bei einer Demonstration zum Einsatz. Ursprünglich hatte die Regenbogenfahne acht Farben. Allgemein gebräuchlich sind jetzt sechs: Rot steht für Leben, Orange für Gesundheit, Gelb für Sonnenlicht, Grün für Natur, Blau für Harmonie und Violett für Geist. Im Gegensatz zur Friedensfahne hat die Regenbogenfahne keinen Schriftzug, zudem sind die Blautöne bei der Regenbogenfahne unten und die Rottöne oben. Bei der Friedensfahne ist es umgekehrt.

Was Kritiker sagen

Kritiker solcher Aktionen führen an, dass beispielsweise die Regebogenflagge politisch nicht neutral sei und die staatlichen Einrichtungen damit zu stark politisch Stellung beziehen würden oder dass auch andere Gruppen fordern könnten, ihre Flaggen hissen zu dürfen.

Der Sprecher des Netzwerkes Queernet-RLP, Joachim Schulte, hält dem entgegen: "Die Regenbogenfahne ist nicht nur Symbol einer Gruppe, sondern steht mittlerweile dafür, dass alle Menschen gleichwertig sind und die gleichen Rechte haben sollten."