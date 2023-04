Wo bleibt eigentlich der Frühling? Ferienbeginn hin oder her - am Wochenende sind Ausflüge ins Freie nicht unbedingt zu empfehlen. Das Wetter ist nass, unbeständig und windig.

Über ein zu trockenes Frühjahr können wir uns bisher nicht beklagen: Es kommt einiges an Regen runter an diesem Wochenende in Rheinland-Pfalz. Meteorologen sagen für die kommenden Tage verschiedene Varianten von nass vorher: Regen, Schauer, kräftiger Dauerregen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Sonntagfrüh in den Mittelgebirgen teils länger anhaltenden Regen mit Mengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter.

Im Süden des Landes sind außerdem einzelne kräftige Gewitter mit Sturmböen möglich. Dazu ist es anfangs windig, in höheren Lange auch stürmisch. Am Freitagabend haben Wind und Gewittergefahr zwar nachgelassen, es regnet aber weiter.

Auch am Samstag ungemütliches Wetter

Der Samstag wird nach Angaben der Meteorologen kaum frühlingshafter: Es bleibt bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 6 bis 14 Grad.

Auflockerung am Sonntag

Der Sonntag endlich verspricht etwas Besserung: Zwar startet der Tag regnerisch, dann soll es aber auflockern und nach Norden hin regenfrei bleiben. Es wird allerdings etwas kühler, die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad. Kühl bleibt es auch am Montag, allerdings scheint zum Wochenbeginn häufig die Sonne.

In Sachen Wetter war es also kein schöner Start in die Ferien - aber Besserung ist in Sicht.