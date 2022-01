Kräftiger Regen in Rheinland-Pfalz lässt Pegelstände der Flüsse ansteigen

Es ist nass in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Wetterdienst vermeldet für viele Regionen Dauerregen. Dadurch steigen auch die Pegel der Flüsse deutlich an.

Die kräftigen Niederschläge vom Vormittag gehen voraussichtlich in der zweiten Tageshälfte zu wechselhaftem Schauerwetter über, sagen

die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 8 und 13 Grad, allerdings soll es im Laufe des Nachmittags kühler werden.

Seit Montagfrüh sind von der Südeifel bis ins Saarland sowie im Hunsrück laut DWD gebietsweise 20 bis 30 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gefallen. Dazu sollen heute noch einmal 10 bis 15, vereinzelt 20 Liter pro Quadratmeter kommen. Bei kräftigem Westwind regnet es dabei vor allem auf der Westseite der Mittelgebirge, dort entsteht ein meteorologischer Stau.

Was ist ein meteorologischer Stau? Wie im Verkehr entsteht Stau dort, wo etwas auf ein Hindernis trifft - in diesem Fall die Luft. Trifft diese auf Berge, wird sie gezwungen aufzusteigen, um dieses Hindernis überwinden zu können. Dabei kühlt sich die Luft ab, um etwa 0,6 Grad pro 100 Höhenmeter. Da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme, werden die Wolken immer dichter, bis sie die Feuchtigkeit nicht mehr halten können, es kommt zu Niederschlag. Wie kräftig dieser Niederschlag ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab, nämlich der Feuchtigkeit der Luft, der Größe beziehungsweise Höhe des zu überströmenden Hindernisses und dem Wind. Der Staueffekt ist umso größer, je feuchter die Luftmasse ist, je höher das zu überwindende Hindernis und je stärker der Wind. Hinter dem Hindernis sinkt die Luft wieder ab, sie wird wärmer und trocknet ab. Daher regnet und schneit es an der windzugewandten Seite (Luv) vor dem Hindernis, dem Staugebiet, deutlich mehr als an der windabgewandten Seite (Lee) hinter dem Hindernis.

In Hochlagen würden die Niederschläge gegen Abend dann zunehmend in Schnee übergehen, hieß es. Zudem seien besonders in höheren Lagen starke bis stürmische Böen möglich. Auch in der Nacht zum Mittwoch kommen laut DWD vereinzelte Schauer als Schnee herunter. Oberhalb von 500 bis 600 Metern ist demzufolge mit Glätte durch Schneematsch oder überfrierender Nässe zu rechne

n.

Flusspegel in Rheinland-Pfalz steigen

Der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz prognostiziert einen deutlich steigenden Pegelstand der Mosel. Für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird in Trier ein Pegel von rund 6,75 Meter erwartet. Am Montag lag der Pegel bei einem Stand von rund vier Metern.

An der Ahr ist die Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler einberufen worden, um die Pegel der Ahr sowie weiterer Flüsse und Bäche zu beobachten. Eine akute Gefahr bestehe derzeit aber nicht, teilte der Kreis per Twitter mit.

Am Mittwoch Schnee im Bergland

Am Mittwoch werde der Dauerregen dann nachlassen, es seien aber weiterhin vereinzelte Schauer oder Schneeregen möglich, so der DWD. Im Bergland werde es schneien. Als Höchstwerte gaben die Meteorologen 3 bis 7 Grad an, in der Hocheifel soll die Temperatur um 1 Grad herum liegen.